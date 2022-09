Hij heet een gravelbijter te zijn, maar op het hardcourt van de US Open beleeft Carlos Alcaraz zijn definitieve doorbraak. Tegen Casper Ruud pakte het Spaanse fenomeen niet alleen zijn eerste grandslamtitel, met zijn 19 jaar en vier maanden wordt hij ook de jongste nummer één ooit.

23 uur en 40 minuten stond hij in New York in totaal op de courts, met onder meer nachtelijke marathonpartijen tegen Marin Cilic (3 uur en 53 minuten) en Jannik Sinner (5 uur en 15 minuten). Geen US Open ...