Strenge regels voor buitenlandse gasten op begrafenis Queen: geen privévliegtuigen, wel een shuttlebus

Buitenlandse staatshoofden en hun partners die naar Londen reizen voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II worden gevraagd om commerciële vluchten te gebruiken. Privéjets worden afgeraden en helikopters zijn zelfs verboden. De gasten zullen met bussen naar Westminster Abbey worden gebracht.

Om de begrafenis in goede banen te leiden, gelden er strenge regels voor alle belangrijke gasten op 19 september. Dat schrijft vakblad Politico, dat officiële documenten kon inzien. ‘Vanwege strenge veiligheidsmaatregelen en wegafsluitingen’ kunnen staatshoofden niet met hun eigen auto vervoerd worden, klinkt het.

Het is afwachten of de instructies ook gelden voor Amerikaans president Joe Biden. De kans dat hij zijn Boeing thuislaat, lijkt eerder klein, maar in Londen zou hij, net als de rest, moeten plaatsnemen in een shuttlebus. Een buitenlandse ambassadeur die in Londen zetelt kan het moeilijk geloven: ‘Zie je Joe Biden al in een bus zitten?’

Alleen staatshoofden en hun partner worden uitgenodigd op de begrafenis. In de instructies die zaterdagavond laat naar ambassades wereldwijd werden gestuurd, schrijft de Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) dat ‘het betreurt dat, vanwege de beperkte ruimte bij de staatsbegrafenisdienst en aanverwante evenementen, geen andere leden van de familie, het personeel of de entourage van de hoofdgast mogen worden toegelaten’.

Staatshoofden worden ook gevraagd met een commerciële vlucht te vliegen. De belangrijkste luchthaven, Londen Heathrow, zal die dag verzadigd zijn en geen ruimte hebben voor privévluchten. Als een staatshoofd toch met een privévliegtuig wil komen, dan moet er op minder drukke en meer afgelegen luchthavens een landing worden aangevraagd. Vervolgens met een helikopter naar het centrum vliegen kan niet vanwege, opnieuw, het drukke luchtverkeer.