Katoen Natie neemt Mexico Natie over

Katoen Natie, het bedrijf van Fernand Huts, kondigt een volledige overname aan van Mexico Natie. Dat melden beide bedrijven in een gezamenlijk persbericht maandag. Meer informatie of commentaar geven de bedrijven voorlopig niet.

Katoen Natie NV en de aandeelhouders van Mexico Natie NV hebben een bindende overeenkomst ondertekend van 100 procent van de aandelen van Mexico Natie en alle dochterondernemingen door Katoen Natie NV. De deal zou voor 2023 rond moeten zijn. In juli hadden de vijf grote aandeelhouders van Mexico Natie nog te kennen gegeven te overwegen om uit de onderneming te stappen. Vanaf toen begon de zoektocht naar een mogelijke overnemer die nu met Katoen Natie werd gevonden.

‘Dit samengaan van Katoen Natie en Mexico Natie zal de bestaande business van Katoen Natie versterken in haar thuishaven Antwerpen’, klinkt het in een persbericht. ‘En de overeenkomst zal ook nieuwe opportuniteiten creëren voor zowel de cliënten als de medewerkers van Mexico Natie.’

Mexico Natie werd in 1871 opgericht als natie gespecialiseerd in houtbehandeling. Vandaag is het bedrijf uitgegroeid tot een geïntegreerde, logistieke onderneming die zowel opslag als transport doet. Katoen Natie is een bedrijf dat zich richt op diverse sectoren rond de haven, van petrochemie tot logistiek.