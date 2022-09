Abdeslam wil niet plaatsnemen in glazen box voor terreurproces

Drie van de tien beschuldigden nemen maandag deel aan een eerste zitting van het hof van assisen over de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek. Salah Abdeslam heeft de zaal weer verlaten omdat hij niet wil plaatsnemen in een van de glazen boxen.

De zitting van maandag is een zogenoemde preliminaire zitting. Die staat in het teken van de samenstelling van de getuigenlijst en de volgorde waarin de getuigen moeten verschijnen.

Alle beschuldigden werden in de zaal geroepen, waarna ze konden laten weten of ze aan de zitting wilden deelnemen of wilden terugkeren naar hun cel. Alleen Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa en Ibrahim Farisi bleven uiteindelijk zitten.

De overige beschuldigden keerden terug naar de cel: Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Osama Krayem, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi en Smail Farisi. De tiende beschuldigde, Oussama Atar, is niet aanwezig op het proces. Hij is in 2017 vermoedelijk omgekomen in Syrië.

‘Ik heb hier niets te zoeken’, zei Smail Farisi. ‘Ik ben al vrijgesproken, ik wil naar huis. Tot vorige woensdag liep ik vrij rond, nu is het plots opnieuw dit circus.’

De man beklaagde zich ook over de omstandigheden waarin hij voor het assisenhof moet verschijnen. ‘Ik ben Klaus Barbie (Gestapo-chef die veroordeeld werd wegens oorlogsmisdaden, red.) niet’, klonk het.

De glazen boxen waarin de beschuldigden moeten zitten, waren ook voor de andere beschuldigden de druppel te veel. Onder anderen Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, en Osama Krayem hadden ook op voorhand aangegeven dat ze ervoor kozen de preliminaire zitting niet bij te wonen. Desondanks werden ze uit hun cel gehaald en overgebracht naar de Justitia-site.

‘Iedereen moet goed begrijpen dat dit proces zo niet op een eerlijke manier begint’, zei Salah Abdeslam, verwijzend naar de boxen. ‘Er was ons een eerlijk proces beloofd, maar op deze manier kan het niet. Uit solidariteit met de anderen die weigeren deze zitting bij te wonen, ga ik ook weigeren.’

Het proces gaat normaal gezien echt van start op maandag 10 oktober, met de samenstelling van de jury. Op donderdag 13 oktober zal vervolgens de zitting ten gronde beginnen. Het hele proces zal naar verwachting tot negen maanden duren. Er staan tien beschuldigden terecht. Bij de aanslagen vielen 32 doden en zowat 340 gewonden.

