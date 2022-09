Premier Ardern na overlijden Queen Elizabeth: ‘Nieuw-Zeeland wordt nog tijdens mijn leven republiek’

De premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern is ervan overtuigd dat Nieuw-Zeeland uiteindelijk een republiek wordt en dat de Britse vorst niet langer als staatshoofd zal gelden. ‘Ik denk wel dat Nieuw-Zeeland op termijn die kant op gaat’, zei Ardern maandag tijdens een persconferentie in Wellington.

‘Ik denk dat het waarschijnlijk nog tijdens mijn leven zal gebeuren, maar ik zie het niet als iets dat op korte termijn gebeurt of dat binnenkort al op de agenda zal staan’, zei Ardern. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier zal haar regering het in ieder geval niet bespreken, ‘vooral omdat ik nooit de urgentie heb gevoeld’. Bovendien vindt Ardern het momenteel niet het juiste moment om zo’n grote verandering te bespreken. ‘We hebben al met zoveel uitdagingen te maken’, aldus Ardern.

Nieuw-Zeeland, dat op 26 september een dag van nationale rouw houdt ter ere van de overleden koningin Elizabeth II, is al decennialang onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse vorst is er nog wel steeds het staatshoofd. De rol van de monarch is er vooral ceremonieel. Zo staat Elizabeth afgebeeld op munten en bankbiljetten.

Ook in dertien andere landen is de Britse vorst nog het staatshoofd. Premier Gaston Browne van het Antilliaanse land Antigua en Barbuda heeft al aangekondigd dat er binnen drie jaar een referendum komt over de vraag of het een republiek moet worden. Ook in Australië leidde het overlijden van koningin Elizabeth de afgelopen dagen al tot een opleving van het debat over deze vraag.