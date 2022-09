Commissaris int 30.000 euro aan boetes, maar steekt ze in eigen zak: onderzoek loopt nog

Er loopt een onderzoek tegen een commissaris van de wegpolitie. De man zou aan de haal zijn gegaan met 30.000 euro aan boetegelden, bestemd voor het Vlaamse Gewest. De commissaris werd niet geschorst, maar werkt sinds kort wel op een andere dienst.

De feiten dateren van goed een jaar geleden. Bij een telling van de boetekassa van de wegpolitie in Wetteren, ontbrak 30.000 euro. Het ging om gelden die contant geïnd werden van vrachtwagenchauffeurs die betrapt waren met een overladen vrachtwagen. Dat boetegeld vloeit door naar het Vlaamse Gewest, dat de gelden gebruikt voor de reparatie van kapotgereden wegen omwille van te zware lasten.

Een commissaris zou daarvan een enorme som achterovergedrukt hebben. Er is sprake van 20.000 tot 30.000 euro, in een periode van verschillende maanden. De commissaris in kwestie heeft zich sinds enige tijd laten overplaatsen naar de politiepost in Jabbeke. Daar staat hij nog steeds in voor het innen van boetegelden voor overladen vrachtwagens.

Bij de wegpolitie van Oost-Vlaanderen is het verhaal een publiek geheim. De commissaris staat gekend als iemand die graag de bloemetjes buitenzet en ‘naar de vrouwen gaat’. Ook rijdt hij rond in dure wagens. Mogelijk is er zelfs nog meer geld verdwenen, want ook voor de andere Vlaamse provincies is de commissaris aangesteld als boetebeheerder.

Volgens onze informatie is het onderzoek al een jaar aan de gang, maar is er nog niet veel actie in ondernomen. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat de zaak onderzocht wordt, maar wil de details uit het onderzoek niet bevestigen. Wel geeft het parket toe dat er nog veel onderzoeksdaden moeten gebeuren.