‘The handmaid’s tale’ krijgt laatste seizoen én spin-off

Over enkele dagen verschijnt het vijfde seizoen van de populaire Amerikaanse serie The handmaid’s tale, maar zopas is bevestigd dat er ook al een zesde jaargang komt. Dat gaat wel de grote finale worden, want daarna valt het doek. Al ­hoeven trouwe kijkers niet te wanhopen: er wordt al gewerkt aan het vervolg.

Streamingdienst Hulu maakt bekend dat de reeks stopt na het zesde seizoen, waarvan de opnames volgend jaar plaatsvinden. The handmaid’s tale, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, vertelt het verhaal over een fictieve religieuze samen­leving waarin vrouwen geen rechten meer hebben. De weinige vruchtbare vrouwen worden dienstmaagd en worden gebruikt om kinderen te baren voor hooggeplaatste mensen.

Vijftien Emmy Awards later is showrunner en uitvoerend producent Bruce Miller blij dat de serie de kans krijgt om te eindigen met het verhaal dat is voorzien. ‘Het was een ware eer om het verhaal van Margaret Atwoods baanbrekende roman en ­ijzingwekkend relevante wereld te vertellen. We hebben ontzag voor onze ongelooflijke fans en voor hun niet-aflatende steun. Zonder hen hadden we dit punt nooit bereikt.’

En die fans hebben alvast iets nieuws om naar uit te kijken. Miller blijft immers nog eventjes in de wereld van de serie hangen. Met The testaments schreef de 82-jarige Atwood drie jaar geleden een sequel op haar originele boek. Die ­sequel zal binnenkort de basis vormen voor een nieuwe serie, al is daar nog ­maar bitter weinig over bekend. Miller wil zich eerst focussen op het slot van The ­handmaid’s tale. Of ­hoofdrolspeelster Elisabeth Moss aan boord blijft, is dus nog even afwachten.