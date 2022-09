Carlos Alcaraz wint op US Open zijn eerste Grand Slam en is nieuwe nummer een

Carlos Alcaraz (ATP-4) heeft zondag het US open gewonnen. In de finale op het hardcourt in New York nam de 19-jarige Spanjaard met 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) en 6-3 de maat van de 23-jarige Noor Casper Ruud (ATP-7).

Na drie uur en twintig minuten maakte Alcaraz het op de tweede matchbal af.

Met aanvallend spel nam Alcaraz het initiatief in de eerste set in het Arthur-Ashe Stadium. Na breakkansen aan beide kanten in de openingsgames, won de Spanjaard de opslagbeurt van Ruud op 1-1. Die break was voldoende voor het winnen van de eerste set, waarin hij waar nodig aan het net verscheen en de punten pakte.

In de tweede set was Alcaraz minder dominant op zijn eigen opslag. Vooral op zijn tweede opslag scoorde hij maar weinig punten en in de rally’s was de Noor ook beter. Ruud brak en kwam op 2-4 en nam met een tweede break de set: 2-6.

Alcaraz toonde veerkracht door meteen in de derde set uit te lopen naar 2-0, maar Ruud kwam terug. Hij kreeg op 5-6 twee setpunten op de service van de Spanjaard. Die dwong alsnog een tiebreak af en won die door fouten van Ruud eenvoudig met 7-1.

De opgeleefde Alcaraz pakte in de vierde set op 3-2 de opslagbeurt van zijn Noorse opponent en was ineens dicht bij zijn eerste grandslamtitel. Na drie marathonpartijen op rij die hij pas won in de vijfde set kreeg hij tegen Ruud op 5-3 in de vierde set zijn eerste twee matchpunten. Op het tweede was het met een ace raak. Vol ongeloof liet hij zich vallen op het Amerikaanse hardcourt.

Het is de zesde ATP-titel voor Alcaraz en na Rio de Janeiro, Miami, Barcelona en Madrid de vijfde dit seizoen. Vorig jaar opende hij in Umag zijn palmares. Een Grand Slam stond daar nog niet op. Kwartfinales op het US Open van vorig jaar en Roland-Garros dit jaar, waren zijn beste resultaten.

Ruud bereikte in juni op Roland-Garros voor het eerst de finale van een Grand Slam. Daarin verloor hij van Rafael Nadal.

Jongste nummer een

Niet alleen de titel, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst stond zondag op het spel. Carlos Alcaraz is nu de jongste nummer een in de geschiedenis. Met zijn 19 jaar en vier maanden is hij een jaar en vijf maanden jonger dan de Australiër Lleyton Hewitt toen die in november 2001 op de eerste plaats van de wereldranglijst kwam te staan.

Alcaraz lost de Rus Daniil Medvedev af en is de 28e nummer een op de ATP-ranking, die in 1973 in gebruik werd genomen. Casper Ruud wordt de nummer twee van de wereld.