Idris Elba wil de rol van James Bond niet spelen: ‘Zou me niet bevredigen’

Zijn naam werd vaak genoemd als opvolger van Daniel Craig, maar Idris Elba is niet van plan de nieuwe James Bond te worden.

Zijn naam doet al enkele jaren de ronde, Maar de acteur zegt nu zelf helemaal geen zin te hebben in de iconische filmrol. ‘Het zou mijn persoonlijke behoeftes als filmacteur niet bevredigen’, klinkt het. De acteur vertelde dit in de Youtube-show The Shop van basketballers LeBron James and Maverick Carter. ‘Hoewel mijn naam vaak werd gelinkt is het nooit een doel in mijn carrière geweest. Al begrijp ik wel volkomen dat heel veel Britten enorm blij zouden zijn als ik de rol wel zou aanvaarden.’

Veel mensen zagen Idris als ‘alternatieve Bond’, vanwege zijn huidskleur. De makers van de filmreeks zeiden onlangs al dat we voorlopig geen opvolger voor Daniel Craig moeten verwachten.