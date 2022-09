Het verlangen houdt nooit op

Hotel Romantiek is verhuisd van Play4 naar Eén, en bij die verhuizing is het de puntjes op de ‘römantiek’ verloren. Een goeie zaak is dat, want niet alleen was die woordspeling wat vermoeid en vergezocht, ze was in het geval van de 65-plussers die aan de eerdere jaargangen deelnamen ook gewoon niet waar. Ook de 28 vrijgezellen die nu een nieuwe levensgezel hopen te vinden, zijn niet reumatisch en verre van antiek. Ze zijn sportief, houden van wijn, kweken kiwi’s of een schare huisdieren, willen daar nog wel andere interesses aan toevoegen, en die bij voorkeur delen met iemand.