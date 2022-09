Samatta kopt Genk in slotminuten voorbij Union

Racing Genk is na het bezoek aan vicekampioen Union drie punten rijker: de wedstrijd leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel na goals van Paintsil en Lapoussin, maar Samatta knikte in de absolute slotfase de 1-2 tegen de touwen.

Amper drie dagen na de Europese overwinning in Berlijn wachtte Union meteen een nieuwe, zware klepper: Racing Genk. Maar van vermoeidheid geen sprake, moet Karel Geraerts gedacht hebben: hij stelde hetzelfde elftal op als in Berlijn. Genk-coach Vrancken gunde Onuachu dan weer zijn eerste basisplek van het seizoen.

Kansen waren een schaars gegeven in de openingsfase: veel middenveldspel resulteerde in een niet al te spectaculair begin. Iets voor het kwartier was het Union dat als eerste kon dreigen, maar het gekraakte schot van Vanzeir ging naast. Genk had meteen een antwoord van jewelste in petto: na slecht inspelen van Van der Heyden bediende Hrosovsky Paintsil, die Moris in de korte hoek te grazen nam: 0-1. De doelpuntenmaker moest iets voorbij het halfuur wel geblesseerd het veld verlaten, net als Bart Nieuwkoop die eerder al de kleedkamers moest opzoeken.

Het vervolg van de eerste helft kan kort samengevat worden: enkel Lynen kwam dichtbij een Brussels doelpunt, maar zijn schot werd schitterend gepareerd door Vandevoordt. Aan de overkant zag invaller Castro zijn knal de paal likken: 0-1 aan de rust.

Samatta in de toegevoegde tijd

Genk had de situatie onder controle: het zette Union steeds vast op de eigen helft, waardoor het voor de thuisploeg moeilijk voetballen werd. Het waren zelfs de Limburgers die het dichtst bij een nieuwe treffer kwamen, maar de volley van El Khannouss werd op de lijn gered door Burgess. De ingevallen Eckert zorgde namens Union wel voor wat meer dreiging, maar verder dan een te hoge kopbal kwam de Duitser ook niet. Bijna viel er een godsgeschenk uit de lucht wanneer Vandevoordt aan het blunderen ging en het leer in doel belandde, maar Vanzeir liep eerder al met de bal buiten: geen gelijkmaker.

En toch leek Union nog een puntje uit de brand te slepen: Lapoussin haalde uit, zijn schot verdween via de lat voorbij Vandevoordt in doel. Met de wind in de zeilen ging Union nog op zoek naar de overwinning, maar in het slot kregen de Unionisten nog het deksel op de neus: Samatta maakte op een hoekschop de goede loopactie richting eerste paal en knikte het leer overhoeks binnen. Union blijft zo achter met lege handen, Genk pronkt naast Club op de tweede plek, op vijf punten van leider Antwerp.