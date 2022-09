Verstappen stap dichter bij wereldtitel na zege in Monza

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Nederlander boekte op het circuit van Monza zijn vijfde zege op rij en tevens zijn elfde van het seizoen, en dat nadat hij vanop plek zeven gestart was. Charles Leclerc werd tweede, George Russell mocht als derde man mee het podium op. Verstappen staat nu zo ver voor in het klassement dat hij bij de volgende race in Singapore al het WK kan winnen.

De Grote Prijs van Italië is traditioneel de afsluiter van het Europese luik van het Formule 1-seizoen. Monza was al voor de 71ste keer (!) gastheer van de race. Tienduizenden dolenthousiaste tifosi wilden maar één ding: een thuiszege van ‘hun’ Ferrari. Het team wilde in Monza ook het 75-jarig bestaan van hun bedrijf in de verf zetten en pakte daarom uit met gele overalls en een auto met gele accenten.

Ferrari ging op zaterdag alvast uitstekend van start, want Charles Leclerc veroverde zijn achtste pole position van het jaar. Achter hem werd de startopstelling door gridstraffen wel serieus overhoop gegooid. George Russell en de twee McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo namen plaats achter Leclerc, terwijl wereldkampioen Max Verstappen als zevende aanschoof voor landgenoot Nyck De Vries - die dit weekend inviel voor Alex Albon bij Williams. Carlos Sainz vertrok pas als achttiende in de andere Ferrari en Lewis Hamilton als negentiende.

Vlekkeloze start

Het is in Monza altijd bang afwachten of iedereen de nauwe chicanes overleeft in de eerste ronde, maar de twintig piloten bleven deze keer behoorlijk welgemanierd. Enkele rijders moesten even het circuit afsnijden, maar behalve een paar kleine tikjes in het achterveld kwam iedereen er ongeschonden door. Lando Norris viel na een slechte start wel meteen terug naar de zesde plaats, Max Verstappen won op zijn beurt drie posities in de openingsronde en lag dus al meteen vierde.

Max Verstappen werkte zich na zijn goede openingsronde al snel voorbij Ricciardo en Russell naar plaats twee. De Nederlander kon niet echt een vuist maken tegen leider Leclerc, maar het werd al snel duidelijk dat het een race zou worden die volledig op strategie bepaald zou worden.

Ferrari slaat de bal weer mis

Toen de Aston Martin van Sebastian Vettel in ronde 12 de geest gaf, werd een virtuele safety car uitgeroepen. Ferrari besliste daarop om Leclerc voor zijn eerste pitstop naar binnen te halen: de jonge Monegask was op die manier zo goed als veroordeeld tot een tweestopper. Red Bull deed het omgekeerde: Verstappen bleef doorgaan en mikte duidelijk op een eenstopper.

Uiteindelijk bleek het andermaal Ferrari te zijn dat de bal had misgeslagen. Toen Leclerc in ronde 33 zijn tweede pitstop maakte voor een setje zachte banden, bevond hij zich bij het uitkomen van de pitstraat op bijna 20 seconden achterstand van Verstappen. Een veilige marge, zo bleek, want zelfs op zijn verse banden kon Leclerc nauwelijks dichterbij komen. De weg lag zo open voor Verstappen om al zijn elfde zege van het seizoen en zijn vijfde op rij te scoren.

De race leek even nog op weg naar een schitterend einde toen Daniel Ricciardo in de slotfase ook stilviel. De safetycar kwam in de 48ste van 53 rondes de baan op, maar het duurde zo lang om de kapotte McLaren weg te halen dat de race uiteindelijk finishte achter de safety car. Een anticlimax: Verstappen kwam als winnaar over de meet voor Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton, Pérez, Norris en Gasly.

Supersub Nyck De Vries zorgde voor euforie bij Williams door negende te worden en zo bij zijn onverwachte Formule 1-debuut twee punten te scoren. De Chinees Guanyu Zhou sprokkelde het laatste puntje mee.

Wereldtitel voor het grijpen

Max Verstappen pakt zo al zijn vijfde zege op rij en stoomt door richting zijn tweede wereldtitel. De Nederlander heeft nu 116 punten voorsprong op Charles Leclerc in het klassement: dat betekent dat hij bij de volgende race in Singapore, over drie weken, de titelstrijd kan beslissen. Als hij de kleine Aziatische eilandstaat verlaat met een voorsprong van 130 punten, is hij andermaal wereldkampioen.