Anderlecht gaat de boot in bij Westerlo en blijft op 1 op 12 steken

Gelukkig zijn er nog de Europese resultaten, want in de competitie is Anderlecht volledig de weg kwijt. Zondagmiddag ging het de boot in bij Westerlo met 2-1. Vooral de eerste helft, waarin alle duels verloren werden, was zonder meer dramatisch. Paars-wit telt nu 1 op 12 en komt in een behoorlijk diep dal terecht.

Westerlo begon bijzonder scherp aan de partij tegen de ex-club van zijn coach, Jonas De Roeck. De Kemphanen, waar Nacer Chadli – ook al ex-Anderlecht – meteen in de basis stond, zetten enorm veel druk naar voren en na dik vijf minuten leidde dat al tot een doelpunt. Een knappe aanval die startte bij doelman Bolat bracht uiteindelijk De Cuyper vrij op links. Die bediende Vetokele, die relatief makkelijk 1-0 kon maken. Anderlecht startte overigens met zes jeugdproducten en zonder ervaren rotten Refaelov en Vertonghen, die met een lichte kuitblessure kampte. Ook na de openingstreffer nam Westerlo geen gas terug. Eerst was er Foster die op doel afstormde, maar op Debast stootte. Daarna kwam Chadli met een goed gekruld schot, maar doelman Van Crombrugge bracht redding voor Anderlecht. Paars-wit nam daarna wel het balbezit over, maar het grootste gevaar bleef van de thuisploeg komen. In een woelige fase voor doel kon Chadli net niet afdrukken. Westerlo was scherper, gretiger en won alle duels. Het was ruimschoots de betere ploeg. De RSCA-aanhang liet terecht het ongenoegen blijken en zong ‘shame on you’.

De intentie was er

Rond het halfuur begon Anderlecht eindelijk wat aan te dringen. Niet dat het meteen tot veel leidde, maar de intentie was er tenminste. Een poging van Diawara werd afgeblokt, Silva liep zich vast tijdens een dribbel. Daarna probeerde een voorts onzichtbare Stroeykens het door eerst weg te draaien van zijn man en dan aan te leggen, maar zijn schot was veel te slap. Uiteindelijk was het toch weer Westerlo dat het dichtst in de buurt van een doelpunt kwam. Club Brugge-huurling De Cuyper – aan een geweldige partij bezig – stuurde Foster diep. Die geraakte net niet voorbij een uitkomende Van Crombrugge. Felice Mazzu voerde één wissel door aan de rust. Het hadden er ook elf kunnen zijn. Duranville kwam in de plaats van Sadiki op de rechterflank. Het was echter opnieuw Westerlo dat het beste uit de kleedkamer kwam. Na dom balverlies van Hoedt kon Dierckx op doel trappen, Van Crombrugge veegde weg met zijn been. Aan de overkant probeerde Silva het met een doorsteekballetje op Amuzu, maar Bolat zat ertussen.

Weergaloze De Cuyper

Anderlecht begon meer naar voren te trekken, maar zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Duranville had wel eens flits in huis en speelde Silva aan, maar die ging liggen en kreeg geen fout mee. Op een hoekschop van Verschaeren probeerde Delcroix het met het hoofd, maar hij mikte te veel naar de grond. Nadien was het nog eens aan de thuisploeg met een hele grote kans. Mineiro stuurde Nene diep, die laatste trapte op de lat.

Mazzu bracht Esposito en Refaelov in de hoop zo alsnog het verschil te maken. En het werkte. De Israëliër bediende met een handig balletje de Italiaan, die de 1-1 vanuit een scherpe hoek knap tegen de touwen mikte. Esposito legde meteen daarna nog af voor Verschaeren, maar die mikte hoog over.

Westerlo bleef naar drie punten streven en tien minuten voor tijd kon invaller Vaesen daar ei zo na voor zorgen. Na een goeie rush haalde hij zelf uit, Van Crombrugge hield zijn ploeg overeind. Voor even toch, want in het slot trokken de Kemphanen alsnog de zege over de streep. Een weergaloze De Cuyper stuurde de ingevallen Akbunar de diepte in en die schoof de winnende 2-1 over de grond in doel. Alwéér een pijnlijke nederlaag dus voor Anderlecht, waar de crisissfeer stilaan binnensluipt.