Minister Van der Straeten: ‘Uitbreiding sociaal tarief kost 1 miljard euro’

De uitbreiding van het sociaal tarief voor energie zal zowat 1 miljard euro kosten. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zondag gezegd tijdens een debat in ‘De Zevende Dag’.

Minister Van der Straeten kwam samen met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de VRT-studio antwoorden op vragen van kijkers op de hoge energieprijzen. Volgens de twee ministers worden er zowel op federaal als op Europees niveau maatregelen genomen om de prijzen te temperen. Zo wordt er op Europees niveau gewerkt aan een prijsplafond. Op federaal vlak is er ook al beslist om de btw-verlaging op gas en elektriciteit te verlengen, net als de verlenging en uitbreiding van het sociaal tarief. Daarnaast onderzoekt de regering een heel pakket extra maatregelen.

Minister Van Peteghem waarschuwt er wel voor om ‘onrealistische verwachtingen’ te creëren. ‘Anders ontstaat er sociale onrust. De overheid kan niet alles, het is onmogelijk om facturen volledig te betalen’, zo zei de CD&V-minister. De regering moet bij het zoeken naar maatregelen ook de ontsporende begroting in de gaten houden. Kon er bij de coronacrisis nog een ‘bazooka’ ingezet worden, dan is het nu volgens Van Peteghem tijd om gezinnen en bedrijven ‘op een gerichte manier’ te ondersteunen.

Volgens minister Van der Straeten is er wel degelijk sprake van een bazooka, bijvoorbeeld door de uitbreiding van het sociaal tarief. Die maatregel kost 1 miljard euro bovenop het basisbedrag van zowat 1 miljard euro voor de basisgroep.

Intussen is er bij ons ook een burgerinitiatief opgericht waarbij mensen worden opgeroepen hun energiefactuur niet meer te betalen. Volgens initiatiefnemer Peter Terryn gaat het om mensen die hun factuur ook echt niet meer kunnen betalen. Op de vraag of ze dat soort acties een goed idee vinden, antwoordde minister Van der Straeten dat ze het antwoord schuldig moest blijven. ‘Ik twijfel om te antwoorden, want daar is geen goed antwoord voor. Maar ik begrijp wel de onmacht en de woede van de mensen’, aldus de minister.

Ook minister Van Peteghem zegt dat hij de woede bij de mensen begrijpt. Maar oproepen om facturen niet meer te betalen is volgens hem niet de oplossing. ‘Het steekt mensen in schulden en dat is niet de bedoeling’, stelt de CD&V-minister.