Het lichaam van de Britse koningin Elizabeth wordt zondag van Balmoral Castle, waar ze donderdag overleed, overgebracht naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar wordt ze opgebaard in haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse.

De kist staat nu in de balzaal van Balmoral Castle, het geliefde Schotse vakantieverblijf van de Queen. Deze wordt om 10.00 uur lokale tijd door zes jachtopzieners van Balmoral naar een lijkwagen gedragen. De rit naar Holyroodhouse is 300 kilometer lang, duurt naar verwachting zes uur en trekt waarschijnlijk veel belangstellenden in de Schotse dorpen en steden.

Het eerste dorp waar de rouwstoet komt, is het vlak bij Balmoral gelegen Ballater, waar de koningin naar de kerk ging als ze in het kasteel verbleef. Daar bewijzen inwoners van het graafschap Aberdeenshire de koningin de laatste eer.

Rond 11.00 uur plaatselijke tijd komt de stoet aan in Aberdeen, de derde stad van Schotland en belangrijk door de petrochemische industrie. Ruim drie uur later is de kuststad Dundee aan de beurt. Rond 16.00 uur komt de rouwauto aan in de Schotse hoofdstad.

Eenmaal in Holyroodhouse krijgen medewerkers van de koninklijke residentie de gelegenheid om koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Daar blijft de kist staan totdat deze de volgende dag wordt overgebracht naar St. Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad. De kist wordt dinsdagavond naar Londen overgevlogen. De staatsbegrafenis vindt plaats op maandag 19 september.

