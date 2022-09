Van ‘ongenaakbaar’ tot ‘en nu wacht de Tour de France’: dit zegt de internationale pers over Remco Evenepoel

In België worden de prestaties van Remco Evenepoel op de voet gevolgd, maar ook in het buitenland kijken ze mee. ‘Remco Evenepoel wordt groot’: een greep uit de reacties op zaterdagavond.

Beginnen doen we bij onze noorderburen, die ongetwijfeld het gevoel kennen dat België nu ervaart: ook in Nederland moesten ze decennialang wachten op een eindwinnaar in een grote ronde, tot Tom Dumoulin er in de Giro van 2017 in slaagde. Het Algemeen Dagblad benadrukt dan ook dat België 44 jaar lang geduld moest hebben voor er een winnaar van een grote ronde opstond. Het praat over ‘supertalent Evenepoel’. De Telegraaf heeft het dan weer over de manier waarop hij won: ‘Evenepoel reed nog nooit een grote ronde uit, maar hij was de afgelopen drie weken nagenoeg ongenaakbaar.’

De test van de Tour

‘Evenepoel wordt groot’, schrijft het Spaanse blad AS. ‘Zondag wordt hij gekroond tot eindwinnaar van de Vuelta. Zijn eerste grote ronde, en hij vierde met tranen in de ogen. Het Belgische fenomeen wacht nu de test van de Tour, van de grote bergketens en de aankomsten boven 2.000 meter, van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Maar dat hoofdstuk vertellen we later: vandaag genieten we van de winnaar van de Vuelta.’

Marca focust vooral op de Spaanse prestaties in deze Vuelta. ‘Leider Remco Evenepoel, die een mooie voorsprong had, kreeg vandaag zijn echte vuurdoop om te zien of hij een man van de grote rondes is’, schrijft de Spaanse sportkrant, die verder vooral met lof strooit voor de 19-jarige Juan Ayuso. Die mag als derde man mee het eindpodium op.

‘Indrukwekkend gemak’

Ook de zuiderburen zijn vol lof voor de knul uit Schepdaal. ‘Met indrukwekkend gemak’, schrijft de Franse krant L’Equipe, dat ook noteert dat Evenepoel nauwelijks bestookt werd door nummer twee Enric Mas. ‘Hij zei donderdag nog dat hij tot de dood zou proberen, maar het bleef bij één aanval. Die door Evenepoel makkelijk gepareerd werd. Evenepoel ging even naast hem rijden. Mas lachte, hij begreep dat hij Evenepoel niet meer zou kloppen.’

Ook bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt uitgelicht dat Remco Evenepoel de eerste Belgische groterondewinnaar in 44 jaar zal worden. Al hebben ook zij enige aandacht voor de piepjonge Juan Ayuso. ‘Hij is nog geen twintig, maar heeft wel een grote toekomst voor zich.’

De Britse openbare omroep BBC schrijft dat Remco Evenepoel ‘overmand werd door emoties’ toen hij over de finish kwam in de voorlaatste etappe. ‘Enkel de processie in Madrid zondagavond scheidt hem nog van zijn eerste eindzege in een grote ronde. In de laatste bergrit van de Vuelta kwam hij nooit in de problemen.’