Russische supermarkt Mere in Opwijk sluit al na drie maanden de deuren

Het filiaal in Opwijk van de Russische supermarkt Mere sluit half oktober de deuren. Dat heeft Mere Belgium zelf meegedeeld op Facebook. De opening van het eerste Belgische filiaal van de prijsbreker was omstreden.

Amper drie maanden na de opening van Mere in het Vlaams-Brabantse Opwijk, gaat de vestiging al toe. ‘Commercieel bleek de winkel onvoldoende rendabel’, luidt de verklaring. Mere Belgium houdt wel vast aan het plan om tien winkels in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven te openen.

Foto: Kristof Vadino

De opening van de Russische supermarkt op 8 juni van dit jaar - zonder feestelijkheden - was omstreden, omdat die er gekomen was in volle oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Er werd een protestactie gehouden voor de deur van de winkel in de week van de opening. De vergunningen voor de winkel waren lang voor de start van de oorlog aangevraagd, en de burgemeester van Opwijk Inez De Coninck (N-VA) zag dan ook geen reden om de opening tegen te houden. Mere verkocht er ook producten uit een voorraad die het voor de oorlog al aangekocht had.

Mere wil in onze contreien naam maken als de goedkoopste supermarkt.