Zondag start met lage wolken, nevel en mist, daarna opklaringen

Zondag begint op de meeste plaatsen met lage wolken, nevel en mist. In Brussel en in de provincies Namen, Luik, Luxemburg en Limburg geldt code geel voor mist: daar kan het zicht beperkt zijn tot 500 meter en plaatselijk zelfs tot 200 meter, meldt het KMI. In het westen van het land zijn er meer opklaringen.

Geleidelijk aan breken er overal gaten in het wolkendek en wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Hier en daar kan het regenen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 21 tot 22 graden in Laag-België. De wind waait zwak uit veranderlijke richting. Het KMI wijst op ongunstige voorwaarden voor het gebruik van verwarmingstoestellen en waarschuwt voor CO-intoxicaties.

Zondagavond komt vooral in de Ardennen weer nevel of mist opzetten. De temperaturen dalen naar minima van 5 graden in de Ardense valleien tot 13 graden in Vlaanderen. Het blijft zwak waaien.

Maandag wordt het droog en zonnig, al gaat de zon vaak verscholen achter hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 20 en 24 tot lokaal 25 graden. Dinsdag is een zwaarbewolkte dag met perioden van regen. De maxima liggen dan tussen 18 en 25 graden.