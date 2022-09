Vijfde Indiana Jones-film komt volgend jaar

Harrison Ford neemt zijn hoed en zweep weer op in een vijfde Indiana Jones-film, die volgend jaar verschijnt.

Hij kreeg tranen in de ogen, Harrison Ford. De intussen tachtigjarige acteur kwam op D23, een groot Disney-event in Californië, de nieuwste Indiana Jones-film voorstellen. Die komt eind juni volgend jaar in de zalen en is de vijfde in de reeks. De definitieve titel is nog niet bekend. ‘Ik ben zo blij dat ik deze film mocht maken’, zei Ford, die de tranen amper kon bedwingen. Toen hij de eerste film draaide was hij zo’n veertig jaar jonger. ‘De prent wordt fantastisch’ zei Ford. ‘We vertellen een menselijk verhaal, en de de film will kick your ass.’ De geëmotioneerde acteur hintte er ook op dat het misschien wel de laatste keer is dat hij nog een Indiana Jones-film zou maken.

(Bijna) alles voor streaming

De prent komt alleen in de cinemazalen uit, en dat wordt stilaan een uitzondering. Op het Disney-event, waar gisteren Disney en Pixar al hun plannen bekendmaakten, was het op dag twee de beurt aan Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones) en Marvel (van superheldenreeks The Avengers). En het gros van wat werd aangekondigd zal het streamingplatform Disney+ voeden. Een komt een heuse vloedgolf aan series naar het platform. Ze maken allemaal deel uit van de cinematic universes van Star Wars en Marvel.

In het Star Wars-universum komt volgende maand ‘Andor’ uit, een langverwachte reeks die zich vijf jaar voor de Star Wars-film ‘Rogue One’ afspeelt. Daarna volgen het derde seizoen van ‘The Mandalorian’, en ook ‘Skeleton Crew’, een Star Wars-reeks met Jude Law. Ook ‘Ahsoka’ komt eraan, een reeks die draait rond een vroegere Jedi-leerling van Anakin Skywalker, die later Darth Vader wordt. ‘Het is dankzij Disney+ dat we dit kunnen maken’, zei producer Jon Favreau op het podium.

Ook superhelden-afdeling Marvel toonde een lange reeks series die het voor Disney+ maakt, zoals een tweede seizoen van ‘Loki’ en de nieuwe reeksen ‘Secret invasion’, ‘Armor Wars’ en ‘The Marvels’. Het is maar een selectie uit een lange lijst, die bijna te lang is om op te sommen. Toch komen er ook een aantal cinemafilms aan, zoals ‘Black Panther: Wakanda Forever’, die in november uitkomt, ‘Ant Man & the Wasp: Quantumania’, voor volgend jaar. Ook Captain America krijgt in 2024 nog een nieuwe prent.