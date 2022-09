Gouden Leeuw voor Amerikaanse documentairemaakster Laura Poitras

De Amerikaanse documentairemaakster Laura Poitras heeft zaterdagavond de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië gewonnen. Op de 79ste editie zijn ook Colin Farrell en Cate Blanchett bekroond met de prijs voor beste acteur en beste actrice.

De 58-jarige Poitras won de prijs voor ‘All the Beauty and the Bloodshed’, een documentaire over fotografe Nan Goldin. In de film belicht ze de rol die Goldin speelde in haar strijd tegen de familie Sackler en het gebruik van opiaten in de Verenigde Staten.

Poitras, die een sleutelrol speelde bij de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, won in 2015 een Oscar voor haar documentaire ‘Citizenfour’.

De Speciale Juryprijs was voor de Iraanse cineast en opposant Jafar Panahi voor ‘No Bears’. De 62-jarige Panahi werd in juli opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran en moet een gevangenisstraf van zes jaar uitzitten op grond van een vonnis uit 2010. De cineast won in 2000 een Gouden Leeuw in Venetië voor ‘Dayereh’ (‘De cirkel’) en in 2018 de scenarioprijs in Cannes voor ‘Se rokh’ (‘Drie gezichten’), drie jaar na zijn Gouden Beer in Berlijn voor ‘Taxi Teheran.De Zilveren Leeuw ging zaterdagavond naar ‘Bones and All’ van Luca Guadagnino. ‘Saint Omer’ van Alice Diop won de Grote Juryprijs.

De prijzen voor beste acteur en actrice gingen dit jaar naar Colin Farrell en Cate Blanchett.

Foto: AFP

De 46-jarige Farrell kreeg de prijs voor zijn rol in ‘The Banshees of Inisherin’, een film over het gewelddadige einde van een vriendschap in de landelijke omgeving van een geïsoleerd eiland in Ierland in de jaren 1920.

De Australische Blanchett kreeg de prijs voor haar rol als dirigent in ‘Tár’, een psychologisch drama van regisseur Todd Field. Voor de 53-jarige actrice is het de tweede keer dat ze in Venetië de prijs voor beste actrice behaalt.