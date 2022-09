Leuvense Solar Team rijdt naar de dagzege in zonnewagenrace

De tweede etappe van de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika is zaterdag in Bloemfontein gewonnen door het Leuvense Agoria Solar Team. Het team verkleint zo, na de pech daags voordien, de achterstand op de leider.

De Sasol Solar Challenge is een wedstrijd voor zonnewagens in Zuid-Afrika. In acht dagen tijd moeten de deelnemers zo veel mogelijk kilometers proberen af te leggen. Tijdens een tocht van Johannesburg naar Kaapstad is er elke dag een parcours met lussen uitgestippeld: de deelnemers proberen elke lus zo veel en zo ver mogelijk uit te rijden.

Na nachtelijke herstellingen van de schade van vrijdag, kon de zonnewagen van de Belgische ingenieursstudenten probleemloos voort. Van de 100 kilometer achterstand op het Nederlandse team uit Delft, kon het team 38 kilometer inhalen, zo meldt het team in een persbericht.

“Vrijdag hebben we best wel een pechdag gehad. We hebben schade opgelopen aan de wagen. Een deel van ons team heeft nog laat moeten doorwerken om de wagen te repareren. We hebben dat slim aangepakt. Chauffeurs zijn vroeg gaan slapen. Op die manier hebben we vandaag/zaterdag veerkracht kunnen tonen. We hebben 40 kilometer goed gemaakt op onze grootste concurrent: het team uit Delft. Dat willen we voortzetten de komende dagen”, zegt piloot Casper Martens in het persbericht.

Om de betrouwbaarheid van de deelnemende zonnewagens op de proef te stellen, mogen er zaterdagavond met de zogenaamde ‘marathon stage’ slechts drie teamleden aan de wagen werken, legt Agoria Solar Team uit. “De duurzaamheid en de betrouwbaarheid van de wagen wordt hiermee getest. Doorheen het jaar hebben we hier op gefocust en de wagen grondig getest”, aldus mechanisch ingenieur Lode Van Mierloo.

De wedstrijd eindigt vrijdag 16 september met de aankomst in Kaapstad.