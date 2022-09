Blake en Mortimer krijgen eigen Monopoly-editie

De stripreeks Blake en Mortimer krijgt in 2023 een eigen Monopoly-editie. Dat raakte zaterdag bekend op het Brussels stripfestival in Tour & Taxis.

De Monopoly-versie van Blake en Mortimer zal een Franstalig spel worden, omdat de stripreeks vooral een groot succes is in Frankrijk en het Franstalig deel van ons land. De reeks is oorspronkelijk van de hand van Edgar P. Jacobs, een Brusselse tekenaar die in de jaren ‘40 en ‘50 nauw samenwerkte met Hergé. Ze volgt de avonturen van de vrienden professor Philip Mortimer en kapitein Francis Blake, een spion bij de Britse veiligheidsdienst. Jaarlijks worden zo’n 500.000 albums van Blake et Mortimer verkocht.

Het spelbord zal de mooiste covers van de reeks bevatten. Hoe het spel er binnenin exact zal uitzien, is afwachten tot volgend jaar. Eerst mogen de fans via een stemronde bepalen welke covers zij in het spel willen. De stemming loopt twee weken via de Franse website van Blake et Mortimer.