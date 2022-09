17-jarige Mathys Tel imponeert en schrijft tweemaal geschiedenis voor Bayern München

Bayern München heeft een nieuw goudklompje beet. De 17-jarige Mathys Tel, deze zomer overgekomen van Stade Rennes, schreef in de match tegen VfB Stuttgart tot twee keer toe geschiedenis. Hij werd de jongste basisspeler in de geschiedenis van de club en het duurde niet lang voor hij ook hun jongste doelpuntenmaker werd.

Tel mocht in de eerste twee competitiewedstrijden dit seizoen al even invallen, maar voor de confrontatie met Stuttgart dropte coach Julian Nagelsmann hem in de basis. De amper 17-jarige Fransman bedankte voor het vertrouwen door na een dik halfuur op aangeven van Alfonso Davies de score te openen. Zo schreef Tel dus twee keer geschiedenis op dezelfde dag: hij is in één klap Bayerns jongste doelpuntenmaker en basisspeler ooit.

De jongste doelpuntenmaker van de Bundesliga is Mathys Tel niet. Dat is nog altijd Borussia Dortmund-speler Youssoufa Moukoko, die eind 2020 slechts 16 jaar en 28 dagen oud was toen hij scoorde tegen Union Berlijn.

Voor Bayern was de goal van Tel uiteindelijk niet voldoende voor de zege. Stuttgart kwam in de tweede helft langszij via Fuhrich. Na een doelpunt van Musiala klom Bayern weer op voorsprong, maar in de 92ste minuut bezorgde Guirassy de bezoekers alsnog een punt vanaf de penaltystip. Voor Bayern is het al het derde gelijkspel op rij.