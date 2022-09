IJzersterke Luka Doncic maakt einde aan zeer verdienstelijk EK van Belgian Lions

Het EK zit erop voor de Belgian Lions. Ondanks bij momenten indrukwekkend basketbal van België werd het team van coach Dario Gjergja uitgeschakeld door Europees kampioen Slovenië in de achtste finale. België hield heel lang stand, maar brak in het laatste kwart. Het werd 88-72.

Winnen van Slovenië zou een mirakel zijn, had bondscoach Gjergja op voorhand gezegd, maar het mirakelbasket kwam niet van de Belgian Lions in de openingsfase van de match, maar van de Sloveense superster Luka Doncic. Na vijf minuten had hij met elf punten zonder missen al dubbele cijfers achter zijn naam staan. Maar wat de Belgen daar tegenover zetten was ook niet mis: vijf spelers scoorden een driepunter in het eerste kwart. Zo deden de Belgian Lions zeker mee tegen de Europese kampioen in de eerste negen minuten: 20-19.

Tumba en Bako konden Doncic afblokken, maar wie België ook tegenover de speler van de Dallas Mavericks zette, toch bleef hij scoren. En dat deden ook zijn ploegmaats, want toen Doncic naar de bank ging liep Slovenië voor het eerst tien punten uit 37-27. België liet de bal heel goed het werk doen en vocht zo terug: 44-41 bij de pauze. Luka Doncic had al zestien punten gescoord.

Slovenië was al Luka Doncic wat de klok sloeg in het derde kwart. Hij lokte de ene Belgische fout na de andere uit 57-50. Zoals al het hele toernooi vochten de Lions als leeuwen en gaven ze niet op. Driepunters van Tabu en De Zeeuw en hard werk van Gillet zorgden voor 61-60.

De 9700 supporters in de Mercedes Benz Arena in Berlijn waren dan met verstomming geslagen wanneer Kevin Tumba Luka Doncic versloeg onder de ring en zo de Belgen zowaar op voorsprong bracht: 63-64. Luka antwoordde door zijn 30ste punt te scoren met nog 9 minuten op de klok. Een paar minuten later viel eindelijk de eerste Sloveense driepunter in de tweede helft en dan was het opeens op voor de Lions. Scoren lukte niet meer, Slovenië plaatste een indrukwekkende 17-0 tussenspurt en duwde door naar 82-65. Doncic werd topscorer in de wedstrijd met 35 punten. Bij de Belgen waren het Lecomte met 16 en Gillet met 15 die de meeste punten scoorden.

Zo liep België tegen een logische uitschakeling aan. Met overwinningen tegen Georgië, Spanje en Bulgarije kan België tevreden terugkijken op het eerste Europees kampioenschap met Dario Gjergja aan het roer. Het volgende doel is de kwalificatie voor het WK van 2023.