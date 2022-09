Lieve Truyman onverwacht ondervoorzitter N-VA

Lieve Truyman is de nieuwe ondervoorzitter bij N-VA. De 41-jarige schepen uit Temse haalde het zaterdag op de partijraad met 54 procent van de stemmen van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese. Truyman volgt als ondervoorzitter Valerie Van Peel op, die in juni haar afscheid aankondigde. Truyman vormt samen met Steven Vandeput het nieuwe ondervoorzittersduo bij N-VA.

De partijraad van N-VA heeft zaterdag gestemd over de opvolging van Valerie Van Peel als ondervoorzitter van de partij. De raad kon kiezen tussen Maaike De Vreese, het 38-jarige Vlaams parlementslid uit Brugge, en Lieve Truyman, de 41-jarige eerste schepen uit het Oost-Vlaamse Temse. Wegens een statutair opgelegd ­minimum in het partijbestuur konden ­alleen vrouwen kandideren.

De Vreese was de gedoodverfde opvolger van Van Peel. Ze kon rekenen op de steun van de entourage en achterban van Theo Francken, van Vlaams minister Ben Weyts en op stemmen uit haar eigen provincie. De gehoopte verkiezing van De Vreese zou de N-VA ook sterker moeten maken in Brugge, waar de partij al jaren worstelt met interne strubbelingen en tegenvallende resultaten.

Maar de meer dan 200-koppige partijraad van de N-VA heeft het onuitgesproken advies van de partijtop niet gevolgd en besliste met 54% van de stemmen om Lieve Truyman ondervoorzitter van de partij te maken. De partijraad van de N-VA, die bestaat uit mandatarissen maar vooral uit lokale vrijwilligers, toonde zich in het verleden notoir recalcitrant, met name tegenover voorafgaande afspraken binnen de partijtop.

Wat zaterdag mogelijk ook heeft meegespeeld, is dat De Vreese zelf niet aanwezig was omdat ze voor een opleiding in de Verenigde Staten zit. Zij verdedigde haar kandidatuur daarom via een videoboodschap. Truyman van haar kant legde in haar speech de nadruk op de lokale verankering van de partij.

Schepen in Temse

Truyman is al tien jaar N-VA-schepen in Temse. Ze gaf een aantal jaren les aan de VTS in Sint-Niklaas en stapte nadien over naar de banksector. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd Truyman schepen in Temse. Ze mag dan misschien geen bekende zijn bij het brede publiek, binnen de partij was ze wel al sinds 2014 actief binnen de partijraad en als voorzitter van het comité van toezicht. Truyman is gehuwd en is moeder van drie kinderen.

Voor De Vreese is het de tweede keer dat ze het onderspit delft bij de verkiezingen tot ondervoorzitter. Zo moest ze eerder dit jaar ook de duimen leggen tegen Steven Vandeput, toen in opvolging van Lorin Parys.

De twee ­ondervoorzitters van de Vlaams-nationalisten vormen samen met voorzitter Bart De ­Wever en directeur Piet De Zaeger de cockpit van de partij, die wekelijks de belangrijkste politieke lijnen uitzet. Gezien de overvolle agenda van De Wever weegt het ondervoorzitterschap bij de N-VA zwaarder dan bij de meeste andere partijen.

Lieve Truyman heeft, net als De Wever en de rest van het dagelijks bestuur, een mandaat tot begin 2025.