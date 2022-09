Prinses Maria Laura van België kiest met Vivienne Westwood voor elegantie en een ingesnoerde taille

Zaterdag geeft prinses Maria Laura (34) in Vivienne Westwood het jawoord aan Willam Isvy (31). Typisch Westwood, is de jurk eentje met historische verwijzingen naar bustiers en ingesnoerde tailles.

Wie Vivienne Westwood zegt, denkt misschien niet onmiddellijk aan blozende bruiden. De ondertussen 81-jarige ontwerpster werd wereldberoemd toen de Londense Punk en New-wave menig modehart sneller liet slaan. Nochtans is prinses Maria Laura van België niet de eerste die voor haar huwelijk met Willam Isvy een jurk van de ontwerpster kiest. Tal van sterren en influencers gingen haar voor, Miley Cyrus toen ze het jawoord (zij het voor enkele maanden) gaf aan Liam Hemsworth, stylist Rachael Rodgers, maar ook Julian Assange droeg (net als zijn bruid Stella Moris) een creatie van haar hand. Westwood is niet enkel punk, maar ook drama en verwijzingen naar heel klassiek geconstrueerde stukken, maar dan wel op z’n Westwoods: moderner, vaak ondeugend met de nodige sex-appeal. Veel korsetten, veel omhooggeduwde bustes.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Dat Maria Laura een jurk van Westwood ging dragen, was al geweten. Rond 15 uur verscheen de bruid in de cocotte-jurk en een dramatische sleep van vier meter aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel. De jurk is een klassiek voorbeeld van de trouwcollectie van Westwood. De constructie van de jurk is geïnspireerd op silhouetten van rond de 18e eeuw. Vaak met een ingebouwd korset, waarover de witte stof is gedrapeerd.

Maria Laura en Willam Isvy. Foto: BELGA

Maria Laura van België en Willam Isvy Foto: BELGA

Voor de burgerlijke trouw, dat om 10 uur in intieme kring plaatsvond, koos ze voor een beige korte jurk van Gucci met een pastel ondertoon. Koningin Mathilde en prinses Elisabeth kozen voor helder rood voor de gelegenheid.