193.480 euro, dat is het bedrag dat eindwinst in de Ronde van Spanje Remco Evenepoel (22) zou opleveren. Maar slechts een fractie daarvan zal bij hem belanden. Vooral het project rond zijn persoon krijgt een boost.

Laten we beginnen bij het begin: het prijzengeld. De eindwinnaar in de Vuelta strijkt 150.000 euro op. Ter vergelijking: in de Tour is dat 500.000 euro, in de Giro 265.000. Evenepoel zou ook de winnaar ...