Pixar maakt nieuwe Inside Out

Er komt een vervolg op Inside Out, de onder prijzen bedolven animatiefilm van Pixar uit 2015. Het was actrice Amy Poehler, die in de oorspronkelijke film het personage Joy speelt, die het nieuws aankondigde op D23, een groot Disney-event in Californië. De film moet in 2024 in de zalen komen.

Inside Out werd zeven jaar geleden onder luid gejuich onthaald. De animatiefilm gaat over de botsende emoties in de leefwereld van een jong meisje. Wetenschappers stelden toen zelfs dat de film kijken het mensen makkelijker zou maken om emoties te herkennen en te begrijpen. De prent won de Oscar voor beste animatiefilm.

Poehler lichtte alvast enkele tipjes van de sluier over Inside Out 2. Riley, het meisje over wiens emoties het gaat, is intussen een tiener, en er zouden ook nieuwe emoties bij komen. In de oorspronkelijke film waren dat plezier, verdriet, angst, woede en afkeer.

Het was niet de enige aankondiging van Pixar. Zo komt er ook Elemental aan, een film over een stad waarin wezens leven die uit de vier elementen, vuur, water, land en lucht, zijn opgebouwd. En waarbij er een romance ontstaat tussen een meisje van vuur, en een jongen van water. De film wordt volgende zomer verwacht. Elio, een prent over een verlegen jongen die contact legt met buitenaards leven, volgt het jaar erna.

Pixar wordt ook ingeschakeld om het streamingplatform Disney+ te voeden. De animatiestudio maakt met Win or Loose een tekenfilmserie van 6 afleveringen, over een softball-ploegje van een Amerikaanse lagere school. Voor Pixar is een serie maken helemaal nieuw. ‘Dit hebben we nog nooit gedaan’, stelde Pete Docter, artistiek directeur van Pixar. Hij regisseerde eerder Monsters Inc. (2001) en Up (2009), die ook al een Oscar won.

Kleine zeemeermin

Op hetzelfde podium toonde Disney, het moederhuis van Pixar, nog een reeks andere nieuwe films. Zo werkt het aan Mufasa, een live-action-film die het verhaal vertelt van de leeuw Mufasa, de vader van Simba in de Disney-klassieker The Lion King. Die prent wordt in 2024 verwacht. Volgend jaar komt al de live-action-versie van The Little Mermaid (de Kleine zeemeermin) in de zalen, met Halle Bailey in de rol van Ariël.

Disney is ook van plan heel wat nieuwe titels naar de streamingdienst Disney+ te brengen. Zoals de opvolger van de film Hocus Pocus uit 1993, met Sarah Jessica Parker, die ook in de nieuwe film meespeelt. Ook Enchanted, uit 2007, krijgt op het streamingplatform een sequel. En met Peter Pan and Wendy komt er een nieuwe Peter Pan-film aan, met Jude Law in de rol van Captain Hook.