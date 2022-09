Wisselvallig weer dit weekend

Zwaarbewolkte momenten wisselen zaterdag af met enkele opklaringen en er vallen buien, lokaal nog met enkele donderslagen. In de loop van de namiddag komen er wat meer opklaringen. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense Hoogten en plaatselijk 21 graden in de gebieden met opklaringen in Laag-België, zegt het KMI.

De meest intense buien op zaterdag worden verwacht in de gebieden nabij de Nederlandse grens en in de namiddag ook over het Ardense reliëf. In de loop van de avond vallen er nog enkele laatste buien in het oosten terwijl de opklaringen breder worden vanaf het westen. Later vannacht wordt het overal droog en ontwikkelen er zich lage wolkenvelden en mistbanken. De minima liggen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten of uit veranderlijke richtingen.

Zondag krijgen we rustig en droog nazomerweer met in de ochtend en voormiddag veel lage bewolking of eventueel mist. Later op de dag krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken, aan zee volop zon. Het wordt 18 tot 23 graden bij een meestal zwakke wind uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Maandag wordt een zonnige en vrij warme dag met maxima tussen 20 en 25 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Dinsdag wordt het bewolkt met perioden van regen of buien. Het zou wel nog vrij warm blijven met maxima rond 24 graden in het centrum. In het zuiden van het land is er meer kans op zon en kan het wat warmer worden.