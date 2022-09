Wat eten we volgende week? Restjes van de zomer

Tuurlijk krijgt de sleur ons niet klein, maar hij ligt wel op de loer, en koken kan helpen om hem op veilige afstand te houden. Het Weekmenu toont je hoe: met verrassend frisse soep, Jamie Oliver en een vieruurtje dat bijna te mooi is om waar te zijn.

MAANDAG

Jamie is al thuis

Maandagen die beginnen met het besef dat er al een ovenschotel klaarstaat om ’s avonds op te warmen: dat zijn toch de betere. Deze moussaka van Jamie Oliver is cosy en zuiders tegelijk: perfect voor nu.

DINSDAG

Moestuingroen

Ook voor soep komt het er momenteel op aan het juiste evenwicht te vinden: iets warms en huiselijks is ’s avonds weer welkom, maar please, nog geen pompoensoep waarin je een lepel kunt rechtzetten. Minestrone-achtige soepen smaken nu goed, en dit is een mooie, lichte versie waarin citroen een frisse toets brengt.

WOENSDAG

Positieve energiereep

Onderaan hebben ze een rijke koekjesbodem, bovenaan een smeuïge citroenlaag: citroenrepen zijn even lekker als taart, maar makkelijker om uit het vuistje te eten en dus om uit te delen op het werk, in het park of na het zwemmen.

DONDERDAG

Volumeknop open

In de eerste weken na de vakantie valt het eens te meer op: een mens moet oppassen dat hij niet overprikkeld raakt, maar ook de dofheid van een onderprikkeld brein is absoluut te mijden, en in mijn bureaujob ligt die constant op de loer. Koken helpt, en als de nood hoog is: liefst iets met geurige ingrediënten, een morsige manier van eten, en extra chilisaus en limoenpartjes op tafel.

VRIJDAG

Halfuurtje freewheelen

Pasta met tomatensaus klinkt al snel te makkelijk, maar hoe heerlijk is het om precies die tomatensaus te maken waar je zin in hebt, en dan te weten dat je verder niets meer moet doen dan pasta garen. Intuïtief koken, ook dat is therapie, en je hoeft er niet altijd een hele namiddag voor vrij te maken. ’s Zomers maak ik graag een saus van verse tomaten, sjalotten en aubergines; ’s winters kook ik bliktomaten in met knoflook en saffraan. Dit nieuwe recept van Merijn Tol is een soort kruising van beide, en kan alleen maar heerlijk zijn.

ZATERDAG

Hier voor de saus

Zaterdagwaardige bloemkool, dat krijgt alleen Ottolenghi voor elkaar, en hoe! In zijn onverschrokken maximalisme zal ik hem nooit kunnen navolgen, maar deze simpele vuistregel probeer ik me eigen te maken: als je twijfelt of iets wel zal overtuigen, steek er dan niet één, maar twee sausjes in. Het is een simpele truc om een enkele groente tot een hoofdgerecht te promoveren. Ik zou hier knapperig brood bij serveren, met een kom humus.

ZONDAG

Een cake die blijft geven

‘Een heavyweight chocokampioen’ noemt Soumia Aattaqui dit pronkstuk in De keuken van Sou, haar eerste kookboek. Zo’n driedubbele chocoladecake bakken is één en al voorpret: wie zal er aanschuiven om te proeven? Wie breng je een stuk van wat er overblijft? En hoe lang zal je huis nog als een chocoladefabriek ruiken? Beter dan dit wordt het niet.