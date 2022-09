Dandan-noedels zijn populair streetfood uit de Chinese provincie Sichuan, met chili, tintelende szechuanpeper en sesampasta als belangrijkste smaakmakers. Ons recept is absoluut geen traditionele versie, wel eentje waarvan je de meeste ingrediënten makkelijk kunt vinden. Je kunt het varkensgehakt makkelijk vervangen door tofoe of quorn voor een vegetarische versie.

Voor 4 personen

400 g tarwenoedels

Voor de chili-olie

5 grote sjalotten

6 el neutrale olie om te verhitten

2 steranijs

¼ tl chilivlokken

½ kaneelstok

Voor het krokante gehakt:

500 g varkensgehakt of gemengd gehakt

1 teen knoflook, geraspt of geperst

1 el geraspte gember

Voor de saus

6 el lopende tahin

3 el sojasaus

2 tl honing

2 el witte wijnazijn

½ tl szechuanpeper, in de vijzel (als je dit ingrediënt in huis hebt)

Voor erbij

1 bussel lente-ui

Voor de afwerking:

1 limoen, in partjes

Geroosterd sesamzaad

Bereiding

1. Snijd de sjalotten in de lengte in fijne reepjes. Verwarm de olie in een pan met zware bodem. Bak de sjalotten samen met de steranijs, kaneel en chili op een middelmatig vuur tot ze volledig zacht en gekaramelliseerd zijn. Dit duurt eventjes, reken op een halfuurtje.

2. Doe de inhoud van de pan in een zeef en vang de olie op die eruit lekt. Houd de sjalotten apart om straks onder de noedels te mengen. Bak in de chili-olie, in dezelfde pan, het gehakt samen met de knoflook en gember. Het gehakt is extra lekker als je het goed bruin en krokant laat bakken. Kruid met zout.

3. Maak intussen de saus door de tahin te mengen met de sojasaus, honing, azijn en eventueel szechuanpeper. Snijd de lente-ui in schijfjes.

4. Kook de noedels in een grote pot met gezouten water gaar. Houd net voor het afgieten een kopje kookvocht apart. Giet af en meng met de saus, het gehakt, de sjalotten en het meeste van de lente-ui (hou wat apart voor de afwerking). Als je de saus niet lopend genoeg vindt, kun je nog wat van het kookwater toevoegen. Werk af met de rest van de lente-ui en het sesamzaad. Serveer met wat partjes limoen.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven