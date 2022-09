Een klassieke citroentaart is een geraffineerd dessert dat je op een bordje met een vork eet, het liefst met je pink in de lucht. Deze citroenreep is de brute versie, als vieruurtje of om mee te nemen.

Voor een tiental repen

240 g koude boter

100 g suiker

200 g bloem

60 g amandelmeel

Een snufje zout

Voor de vulling:

300 g suiker

45 g bloem

6 eieren

180 ml citroensap

Zeste van 3 citroenen (wie van een scherpe citroensmaak houdt, kan de zeste van 4 citroenen gebruiken)

1,5 tl bakpoeder

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Maak het deeg door de boter, de twee soorten meel, het zout en de suiker te mengen. Als je een staande mixer hebt, kun je dit doen met het K-vormige opzetstuk. Bij een keukenrobot waarmee je kunt cutteren, lukt dit perfect met het mes. Of wrijf de koude boter met je handen onder de droge ingrediënten tot je een ietwat korrelig deeg krijgt en kneed dan nog even door tot het mooi samenkomt.

2. Leg een vel bakpapier in een metalen of glazen ovenschaal van ongeveer 5 cm diep of vet de schaal in. Stort het koekjesdeeg hierin en druk aan met je handen tot je een laag hebt die overal ongeveer even dik is. Prik gaatjes in het deeg met een vork en zet in de hete oven. Bak 20 à 25 minuten tot de koek lichtbruin kleurt.

3. Meng intussen de suiker, het citroensap, de bloem, eieren, zeste en bakpoeder met een garde of in een keukenrobot tot een glad beslag. Als de koek gebakken is, giet je het mengsel erover en zet je de koek opnieuw in de oven gedurende 20 minuten. De citroenlaag moet stevig zijn aan de randen, maar mag in het midden nog een beetje trillen als je met de ovenschaal schudt.

4. Laat de koek afkoelen en snijd in vierkante stukken. Serveer eventueel met wat bloemsuiker voor een tikje drama. Als je deze lemonbars wilt bewaren, stop ze dan in een luchtdichte doos in de koelkast. Laat opnieuw op kamertemperatuur komen voor je ze opeet.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune