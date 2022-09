‘Ik houd van deze tijd van het jaar’, schrijft Yotam Ottolenghi bij zijn ‘einde-van-de-zomerrecepten’. ‘Zomergroenten zoals tomaten en paprika komen nog altijd op hun zoetst van de planten, maar we eten ook weer meer oogst uit de grond, zoals bietjes.’ Het voelt als het beste van twee werelden.

Voor 2 personen

1 bloemkool (ongeveer 1 kg), in middelgrote roosjes verdeeld

105 ml olijfolie

Fijn zeezout en zwarte peper

15 g geschaafde amandelen, geroosterd

Voor de dressing

4 lente-uitjes (75 g), schoongemaakt

6 knoflooktenen, ongepeld

2 rode paprika’s (250 g), in de lengte gehalveerd en ontdaan van steel, zaden en zaadlijsten

3 verse pruimtomaten (300 g), in de lengte gehalveerd

20 ml sherry- of rodewijnazijn

Voor de salsa

100 g zaadloze blauwe druiven, in kwarten

1½ tl citroensap

½ komkommer (100 g), geschild, in de lengte gehalveerd, ontdaan van de zaden, en in stukjes gesneden die even groot zijn als de druiven

3 el (10 g) bieslook, in snippers van ½ cm gesneden

10 g muntblaadjes, grof gehakt

Bereiding

1. Verhit de oven tot 220 °C en bekleed twee grote bakplaten met bakpapier of iets dergelijks. Leg de bloemkool met 40 ml olie, ¾ theelepel zout en een flinke draai peper op een van de bakplaten en schep alles door elkaar, zodat de bloemkool bedekt raakt met de olie. Leg op de andere bakplaat de lente-uitjes, knoflook, paprika, tomaten, 20 ml olie en ¼ tl zout, schep goed dooreen, keer dan de paprika’s waar nodig zo om dat ze met hun gesneden kant naar onder liggen, en de tomaten met hun gesneden kant naar boven.

2. Zet de bakplaat met de paprika’s in het midden van de oven en rooster 20 minuten, tot de lente-uitjes en knoflook gebruind en zacht zijn. Schep die in een kom en zet opzij, en zet de paprika’s en tomaten nog 10 minuten in de oven, tot ook die gebruind en zacht zijn. Schep ze in de kom bij de lente-uitjes.

3. Zet nu de bakplaat met de bloemkool in het midden van de oven en rooster ze 25 minuten, tot ze licht gebruind maar nog beetgaar is. Zet opzij en laat afkoelen.

4. Duw intussen de knoflooktenen uit hun velletjes. Gooi de velletjes weg en doe de inhoud in een keukenmachine met de geroosterde paprika’s, tomaten, lente-uitjes, azijn, 30 ml olie en een royale draai peper. Maak er een grove puree van.

5. Doe voor de salsa de helft van de druiven in een kom, samen met het citroensap en ¼ theelepel zout. Pook er wat in met een pureestamper, zodat het fruit barst en zijn sap afgeeft. Roer er de overige druiven door, samen met alle andere ingrediënten voor de salsa en een eetlepel olie.

6. Schik de geroosterde bloemkool op een grote schaal, lepel er de paprikadressing over, werk af met de salsa en de amandelen, en serveer.

Recept: Yotam Ottolenghi, uit The Guardian

Foto: Louise Hagger