In zijn eerste speech als koning, keek Brits staatshoofd Charles III met verdriet en dankbaarheid terug op de carrière van Elizabeth II. ‘Die belofte van een levenslange dienst, hernieuw ik hier voor jullie vandaag.’

Koningin Elizabeth II heeft ‘haar leven goed geleefd’, begon Charles III zijn eerste koninklijke speech. Hij is, samen met het hele land, diep bedroefd. Tegelijk bewondert hij de toewijding en het harde werk van zijn moeder. Hij wil het land dienen, net zoals zij dat op een fantastische manier deed , was de rode draad doorheen zijn toespraak.

‘In 1947, op haar 21ste verjaardag, zwoer ze in Kaapstad om haar leven te wijden aan het gemenebest. Of dat nu lang of kort zou zijn, ze zou haar volk dienen. Het was meer dan een belofte: het was een diep persoonlijk engagement die haar hele leven definieerde. Ze maakte offers voor haar plicht’, aldus de nieuwe monarch, die zijn moeder op het einde ook ‘liefste mama’ noemde, terwijl hij haar bedankte voor haar liefde en toewijding.

Tijdens haar 70 dienstjaren is het land helemaal veranderd, zei de vorst. Maar daarin reed Elizabeth een fantastisch parcours volgens hem. ‘Onze waarden bleven overeind. En moeten blijven. Constant.’

‘Die belofte van een levenslange dienst, hernieuw ik hier voor jullie vandaag’, ging Charles verder. Hij maakte ook duidelijk dat hij beseft dat zijn leven er anders zal uitzien omdat hij zijn koninklijke plicht wil vervullen.

Veranderingen

Niet alleen hij, maar de hele familie heeft grote belangrijke veranderingen voor de boeg. Zo rekent de vorst op zijn echtgenote Camilla. ‘Ik weet dat zij aan de eisen zal voldoen en haar plichten zal vervullen.’

Ten slotte stelde Charles III dat hij veel vertrouwen heeft in prins William, de nieuwe troonopvolger. ‘Hij volgt mij op als Duke of Cornwall. Hij is nu de prins van Wales, Tywysog Cymru, de titel die ik vijf decennia mocht dragen, een voorrecht.’ Prins Harry en Meghan kregen gelukswensen voor hun overzeese leven.

‘Binnen een week komen we samen als natie. Als gemenebest en als wereldgemeenschap. Dan leggen we mijn moeder te ruste. Laat ons, middenin ons verdriet, herinneren en sterkte vinden in haar voorbeeld.’