Remco Evenepoel: ‘Morgen is de laatste dag’

Zoals verwacht werd leider Remco Evenepoel in de vrijdagetappe van de Ronde van Spanje niet belaagd. De ritzege was voor de Deense gewezen wereldkampioen Mads Pedersen, zijn derde ritzege al in de Vuelta.

Eigenlijk staat Remco Evenepoel niet op twee dagen van de eindzege, maar op één. Alleen zaterdag kan er nog wat gebeuren, zondag is eigenlijk een criterium, een feestje, zoals dat ook bekend is van de slotrit van de Tour in Parijs.

Dat zei Evenepoel ook zelf in een eerste reactie op televisie: ‘Morgen is de laatste dag’. Raar, maar het klopt wel. De leider zat trouwens attent voorin tot in de slotkilometers. ‘Het grootste gevaar was om pech te hebben vooraleer we de zone van de drie kilometer bereikten waarin geen tijdsverschillen meer worden genoteerd’, zei hij. ‘Niet vallen, niet lek rijden.’

Het zelfvertrouwen straalt van Remco Evenepoel af, dat is duidelijk. Toen de tv-camera’s even op hem inzoomden, ging eerst de duim omhoog en volgde nadien een ‘fingers crossed’-gebaar. Want er kan morgen in een gevaarlijke rit nog allerlei fout lopen. Zoals Evenepoel donderdag nog suggereerde: ‘Ik pak vandaag een paar seconden op mijn concurrenten, maar zaterdag kan er met minuten gegooid worden.’

Evenepoel en zijn meest dichte belager, de Spanjaard Enric Mas, bleven in elkaars buurt. Mas finishte als 38ste in de spurt, Evenepoel als 40ste. Het zegt niets, maar anderzijds wel dat ze elkaar niet uit het oog verliezen.

En Evenepoel heeft zijn vrienden in het peloton, dat is duidelijk. ‘We hadden aan Mads Pedersen beloofd om de vlucht onder controle te houden, zodat hij kon gaan voor zijn derde ritwinst’, zei hij behoorlijk opmerkelijk.

Wat de commentatoren van Eurosport niet begrepen tijdens hun commentaar, zijn de plannen van onze landgenoot. Maandag stapt Evenepoel vanuit Madrid al op het vliegtuig op richting Dubai, nadien reist hij door naar Australië voor het WK. ‘Een land wil toch een winnaar vieren?’, klonk het. Niet zo bij Evenepoel. Als het ene doel is bereikt, wenkt al het volgende, en dat is dus het wereldkampioenschap, waar hij het Belgische kopmanschap deelt met Wout van Aert. Maar vooral is er al volgende week het WK tijdrijden en dat komt er dus zeer snel aan.