‘Ik hoop maar dat alles hetzelfde blijft onder Charles’

Het is nog vroeg op de ochtend als enkele bezoekers in de lichte regen postvatten voor het portaal van het Britse consulaat nabij het Schumanplein. De gebruikelijke expats, uitwisselingsstudenten en avonturiers krijgen vandaag het gezelschap van enkele nieuwsgierigen. Maar wanneer de gietijzeren poort traag opengaat, drukt een consulair medewerker meteen de verwachting: No press, no comment. Het is een eerste teken van de strakke communicatiestrategie die The Firm hanteert.

Ook in een Engels-Scandinavische kruidenierszaak in de buurt blijft een toestroom uit. Aan de overkant is intussen de rode luifel van The Hairy Canary omlaag gehaald. De Ierse pub in het hart van de Europese wijk maakt zich klaar voor opening. Het Verenigd Koninkrijk maakt al bijna duizend dagen geen deel meer uit van de Europese Unie, maar toch hangen de blauw-gele vlaggen aan de Europese Commissie halfstok. Uit het oog, is niet uit het hart, maar van Engelse rouw valt in de straten nog weinig te merken.

Op amper 350 meter van het De Brouckèreplein huist een filiaal van de boekhandel Waterstones, een parel van het Britse boekenvak. In de vitrine hangt een geïmproviseerd overlijdensbericht: ‘Queen Elizabeth II 1926-2022’. Een medewerker kijkt hoofdschuddend toe. ‘We zijn getagd’, zegt ze , wijzend naar een wazige vlek onder het A4-blad. Over de recente gebeurtenissen rept ze met geen woord. ‘Ons moederbedrijf kreeg van de overheid de nadrukkelijke vraag om geen commentaar te leveren tijdens de rouwperiode.’

Feit of fictie? Die terughoudendheid komt toch opvallend vaak terug. ‘Dit is toch wel het einde van een tijdperk’, zegt Teresa Lulume (18). ‘Noch ik, noch mijn ouders hebben ooit een andere vorst gekend. Het is mooi om te zien hoe Elizabeth haar volk steeds opnieuw wist te verenigen. Een beetje zoals een grootmoeder aan het hoofd van een grote familie.’ Haar reisgezel Tyresse Anonuevo (18) valt haar bij. ‘The Queen was alles waar de kroon voor stond.’ Waar die kroon dan precies voor moet staan? ‘Wel, stabiliteit, zekerheid en eenheid.’ zegt hij gedecideerd. ‘Ik hoop maar dat alles hetzelfde blijft onder Charles.’

Dat legt meteen de vinger op de wankele populariteit van de nieuwe koning. ‘Niemand is echt tuk op hem’, zegt Lulume op fluistertoon. ‘We houden gewoon van ons land zoals het nu is. Het is in ieders belang dat hij het Gemenebest samenhoudt.’ Opmerkelijke woorden voor een Britse adolescent wier wortels in een voormalige Britse kolonie liggen.

De Brits-Italiaanse expat Elisa Mussio (30) kijkt er niet van op. ‘Dat is een rechtstreeks gevolg van de Brexit. Aldoor klonk het dat “het niet zo erg was dat we de EU verlieten, omdat we nog steeds het Gemenebest hadden”. Dat is toch totaal absurd? Ik heb tonnen respect voor Elizabeth als mens, maar dat eeuwige prijzen van het Britse koningshuis is zo misplaatst. Iedereen schijnt te vergeten dat de Windsors tot vandaag met alle macht proberen om hun dominantie te behouden. Ik weet niet of dat de wereld is die we moeten nastreven.’