En toen werd onze gerechtsjournalist zelf jurylid in een assisenproces

Vandaag starten de eerste echte voorbereidingen voor het grote assisenproces over de terreuraanslagen van 22/3. Wie assisen zegt, zegt volksjury: uit liefst 600 kandidaten zullen dé twaalf gekozen worden. Wat is (nog) het voordeel van een volksjury? Onze collega, die het zélf meemaakte, fileert assisen als journalist én ex-jurylid.





Er is al heel veel inkt gevloeid over de zin en onzin van assisen. Maar, zo stelt Filip Verhoest vast, als je ineens zelf op de jurybanken moet plaatsnemen kijk je er toch met andere ogen naar. Maar is assisen ook geschikt voor een monsterproces als dat over de aanslagen?

