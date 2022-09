Podcasttips | Dochter van Poetins vermoorde aartsvijand doet haar boekje open

Boris Nemtsov streed tegen Poetin en moest dat met zijn leven bekopen. In een uitstekende podcast vertelt zijn gevluchte dochter over zijn leven en zijn erfenis in Rusland.

Je moet al van steen of gewoon steenrijk zijn om onbewogen te blijven bij de snel stijgende energieprijzen. Jaarfacturen zijn maandfacturen geworden. Krijgen we de rekening van die absurd hoge voorschotten echt gepresenteerd? En kunnen we de pijn nog verzachten? Energiespecialist Pascal Sertyn beantwoordt de allerbelangrijkste vragen in DS Vandaag.

Komt de oplossing misschien van de technologie zelf? Dominique Deckmyn zag hoe de slimme huishoudtoestellen zelf op energie sparen. Hij vertelt er morgen alles over in Bits & Atomen. Onze wetenschaps- en technologiepodcast maakte vorige week zijn comeback en had toen verontrustend nieuws: het monster van Loch Ness zou kunnen bestaan (hebben).

Toegankelijk verteld, informatief en goed geproducet: ‘Another Russia’ scoort punten. Foto: Crooked

1. Is een democratisch Rusland bij voorbaat verloren? Zhanna Nemtsova gelooft van niet

Volgens de luistercijfers van onze podcastapp werd er met veel interesse geluisterd naar Putin, de tiendelige Poetin-biografie van de BBC. Allicht krijg ik jullie dan ook warm voor Another Russia, een gelijkaardige podcast over Boris Nemtsov, Poetins aartsvijand die in 2015 op een steenworp van het Kremlin werd doodgeschoten.

Met dochter Zhanna Nemtsova als co-host is de insteek wel persoonlijker. Zij is journalist en vastbesloten om de herinnering aan haar vader levend te houden. Ze vindt een onverwachte bondgenoot in Ben Rhodes, voormalig veiligheidsadviseur van Obama. Die wil weten waarom autoritarisme overal ter wereld voet aan de grond krijgt.

Samen vertellen ze het verhaal van de Nemtsovs, die symbool staan voor de recente Russische geschiedenis. De parallellen met wat er zich vandaag afspeelt in Oekraïne en daarbuiten trekken zichzelf. Het is een toegankelijke, goed geproducete reeks, met een straf arsenaal aan sprekers.

Een (taai) exposé over de polarisatie aan de Dender. Foto: De Morgen

2. Van de Denderstreek naar de Biblebelt

Voor Vlaams Belang is het zo klaar als een klontje: in 2024 moet Forza Ninove de absolute meerderheid halen. Kopman Guy D’haeseleer greep vier jaar geleden nipt naast de sjerp in Ninove. Ook in de rest van de Denderstreek heersen lokale spanningen en kreeg uiterst rechts een recordaantal stemmen. Aan het rivierwater zal het niet liggen, dus boog het Hannah Arendt Instituut zich samen met De Morgen over de polarisatie aan de Dender.

Journalist Ward Schouppe gaat samen met professor Stijn Oosterlynck op zoek naar de oorzaak en oplossingen voor de regionale verdeeldheid. Ze spreken met experts, middenveldspelers en lokale inwoners. Het probleem is dat de podcast te veel aanvoelt als een Maatschappelijk Verantwoord Project. Wat ze vertellen, snijdt hout, maar je luistert ernaar alsof je op de harde houten banken van de aula zit. Te veel lezing, te weinig podcast.

Een roadtrip door de Nederlandse ‘biblebelt’. Foto: AD

Om het verschil te horen, moet je maar eens luisteren naar het Nederlandse Biblebelt. Twee gelovige journalisten van Het AD merkten hoe de kloof tussen de strenge protestantse gemeenschap en de rest van Nederland steeds grotere proporties aanneemt. Waar de gereformeerden uit de Nederlandse Biblebelt, vaak schertsend ‘refo’s’ genoemd, in het verleden hoogstens als curiosum gezien werden, roepen ze tegenwoordig ergernis op met hun extreme standpunten over abortus en homo’s.

Net als in Denderstreek gaat het over polarisatie en een gestigmatiseerde gemeenschap die dat deels aan zichzelf te danken heeft. Het verschil? Hier gebeurt tenminste iets. Zo bezoeken de journalisten een camping in Zeeland, waar het strand op zondag verboden terrein is. Ze spreken met dominees, onderzoekers en (ex-)gelovigen. Als betrokken partij reflecteren ze over hun eigen herinneringen en meningen. Zo worden Berendien Tetelepta en Jorina Haspels als praktiserende christenen op een krantenredactie door hun collega’s niet altijd ernstig genomen.

