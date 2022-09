Het was al van 1952 geleden dat het Verenigd Koninkrijk nog een monarch moest begraven, maar het draaiboek ligt klaar. Het wordt een gigantische organisatie. Op de dag van de begrafenis zal er in Londen wellicht meer volk zijn dan ooit: dit staat er de volgende dagen te gebeuren.

Vrijdag (D+1) 96 eresaluten

In eerste instantie werd het lichaam van de Queen overgebracht van haar privéwoning in Balmoral Castle naar Holyroodhouse, de officiële Schotse residentie van de koninklijke familie in Edinburgh. Daarna volgde een eerste rouwdienst in St. Giles Cathedral, waar Schotse hoogwaardigheidsbekleders en het Schotse volk de kans kregen om afscheid te nemen.

Op de eerste dag na het overlijden van de koningin had volgens het protocol de Accession Council om tien uur 's ochtends moeten samenkomen in St James's Palace, om kroonprins Charles uit te roepen tot de nieuwe koning. Honderden zogeheten 'privy counselors', onder wie de premier en de belangrijkste ministers, moesten daarvoor opdagen in kostuum, zonder decoraties. Vrijdagochtend raakte bekend dat dit pas zaterdag zal gebeuren.

Op de middag luidden de klokken in Westminster Abbey, St Paul's Cathedral en Windsor Castle. Er werden ook 96 eresaluten afgevuurd in Hyde Park, één voor elk jaar van haar leven, gevolgd door een minuut stilte. 's Avonds vindt er een herdenkingsdienst plaats in Saint Paul's Cathedral.

Zaterdag (D+2) Queen komt terug naar Londen

De Accession Council komt vandaag samen in St James's Palace, om Charles uit te roepen tot nieuwe koning. De verklaring zal ook luidop worden voorgelezen van op het balkon. Nadat Charles tot koning is gekroond, worden de vlaggen in het hele land gedurende 24 uur gehesen. Daarna worden ze opnieuw halfstok gehangen, als eerbetoon aan de vorige vorst.

Het lichaam van de Queen wordt zaterdag overgebracht naar Londen. Indien mogelijk gebeurt dat met de koninklijke trein vanuit Waverly Station. Maar wellicht wordt de kist met het vliegtuig naar Londen gevlogen, waar de Britse premier en ministers haar opwachten. Van zodra het lichaam van de Queen het Schotse grondgebied heeft verlaten, eindigt 'Operation Eenhoorn'.

In 1952 arriveerde het stoffelijke overschot van koning George VI per trein in Londen, de kist van koningin Elizabeth zal waarschijnlijk per vliegtuig vervoerd worden. Getty Images

Zondag (D+3) Charles reist het land rond

Koning Charles ontvangt condoleances van de Britse parlementen in Westminster Hall. 's Namiddags vertrekt hij op een rondreis doorheen het Verenigd Koninkrijk. Eerst reist hij naar Schotland, waar hij het parlement bezoekt en een herdenkingsdienst in St. Giles Cathedral bijwoont. In de dagen die volgen zet hij zijn reis verder naar Noord-Ierland en tenslotte Wales.

Maandag (D+4) Repetitie

Koning Charles gaat naar Hillsborough Castle, zijn officiële residentie in Noord-Ierland. Daar neemt hij rouwbetuigingen in ontvangst en woont hij een dienst bij in St Anne's Cathedral in Belfast.

In Londen wordt 'Operatie Lion' gerepeteerd: de militaire processie die de kist van de Queen overbrengt van Buckingham Palace naar het parlement in Westminster Hall.

Kransen, en condoleances bedekken het grasveld bij Windsor Castle na de dood van koning George VI in Sandringham. Ron Gerelli/Express/Getty Images

Dinsdag (D+5) Processie door Londen

Het lichaam van koningin Elizabeth wordt in een ceremoniële processie door het centrum van Londen overgebracht van Buckingham Palace naar het paleis van Westminster. Langs de route zou een miljoen mensen de stoet kunnen volgen. Het plan om dat mogelijk te maken, is volgens The Guardian gebaseerd op dat van de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Misschien is er tijdens de stoet ook een ereplaats voor de corgi's van de Queen, haar hondjes. In 1910, bij de begrafenisstoet van Edward VII, werden de kistdragers voorgegaan door Caesar, de koninklijke fox terrier.

Woensdag (D+6) tot zaterdag (D+9) Wake

De koningin wordt drie dagen opgebaard in het paleis van Westminster, waar het publiek haar elke dag 23 uur lang kan komen groeten. Een systeem met tickets moet het mogelijk maken om parlementsleden en andere vips een tijdslot te geven. Het paleis verwacht in totaal een half miljoen mensen. Naast de kist zullen ook de regalia van de koningin (de rijksappel, de scepter en de kroon) worden uitgestald. Vier soldaten staan voortdurend op wacht. Ze worden om de 20 minuten gewisseld, en alle regimenten van het leger dragen hun steentje bij. Volgens The Guardian zouden ook de kinderen en kleinkinderen van Queen Elizabeth onaangekondigd momenten van de wake overnemen – een traditie die de zonen van koning George V nieuw leven hebben ingeblazen in 1936.

Wake in Westminster Hall na de dood van koning George VI, februari 1952 Getty Images

In interne documenten die Politico kon inkijken, is te lezen dat de Britse overheid in staat is om de begrafenis van de Queen succesvol af te handelen, maar dat de hoeveelheid werk en de mogelijke uitdagingen desondanks een zware druk op de overheidsdiensten leggen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet alle buitenlandse vips en staatshoofden accommoderen, en is bezorgd over de vele buitenlandse toeristen die de uitvaart willen bijwonen.

Die bezorgdheid wordt gedeeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit, die bang zijn dat de Britse hoofdstad voor de eerste keer ooit 'vol' zal zijn. In een nota vraagt men zich ook af of er voldoende stewards op de been gebracht kunnen worden om de menigte veilig in goede banen te leiden.

In 1952 stonden lange rijen rouwenden aan te schuiven om hun overleden vorst een laatste groet te brengen. Getty Images

Zondag (D+10) Begrafenis

Tien dagen na haar overlijden wordt koningin Elizabeth begraven. In de dagen ervoor zullen over het hele land ook al verschillende erediensten hebben plaatsgevonden. Indien nodig kunnen voetbalstadions worden opengesteld om herdenkingen mogelijk te maken.

Op de dag zelf vindt eerst een staatsbegrafenis plaats in Westminster Abbey. Om negen uur 's ochtends zullen de klokken van Big Ben zachter luiden dan anders, de klepel ingewikkeld met een lederen kussen. Twee uur later, op het moment dat de kist met het lichaam van Elizabeth wordt binnengedragen in Westminster Abbey, valt het publieke leven in het hele land twee minuten stil.

In de namiddag volgt de eigenlijke begrafenisdienst in St George's Chapel in Windsor Castle. Na deze eredienst krijgt koningin Elizabeth II haar laatste rustplaats, in de King George VI Memorial Chapel in hetzelfde kasteel.

Het stoffelijk overschot wordt ceremonieel door de straten gedragen. Over de kist wordt de koninklijke standaard gedrapeerd met daarop een bloemstuk en regalia: de kroon, scepter en rijksappel. Getty Images