Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik ben niet ontploft, dat is goed nieuws’

Ook de supporters langs de kant van de weg zijn blij dat ze de beklimming van Remco Evenepoel nog kunnen navertellen. (in Het Nieuwsblad)

‘Voorlopig is dit een loopwedstrijd’

De abonnees van de voetbalzender Eleven dachten dat ze met Charleroi-AA Gent naar een voetbalmatch zaten te kijken, maar commentator Frank Raes zag iets anders.

‘Als Dilyn en Larry hun onenigheid aan de kant kunnen schuiven, dan kan de Conservatieve Partij dat ook’

Boris Johnson nam afscheid als premier met een speech, waarin hij onder meer zijn verdeelde partij advies gaf op basis van zijn ervaringen in Downing Street. Want daar ontdekte hij hoe zelfs de huiskat Larry kon overeenkomen met zijn hond Dilyn.

‘De beste persoon die ik ken, is ontslagen door een imbeciel’

Felicity Cornelius-Mercer maakte op Twitter duidelijk dat ze het er niet mee eens is dat de nieuwe Britse premier Liz Truss haar man heeft ontslagen als minister van Veteranenzaken. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor de katten en de honden van de Conservatieven het met elkaar zullen kunnen vinden.

‘Wij zijn de vuilnisbak, het kotszakje in een vliegtuig en we pikken dat omdat we moeten’

In de Formule 1 zijn het geen honden en katten, maar eerder honden en ratten, als we zien wat Lewis Hamilton in The Guardian vertelt over de relatie tussen de rijder in de wagen en de mensen die de tactische beslissingen van het team nemen.