Elizabeth en Philip, een liefde van zeven decennia

Hij was de enige constante in het leven van Elizabeth II. Premiers en hovelingen kwamen en gingen, en met ieder jaar vielen er ook meer vrienden weg, maar prins Philip week 73 jaar niet van haar zijde. Of toch niet verder dan enkele stappen naar achteren als het protocol dat voorschreef. Het was een uitstekend functionerend partnerschap en een persoonlijke triomf, zei ze er zelf over. Ze was diepbedroefd toen Philip in april 2021 overleed in zijn slaap.