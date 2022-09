Driedubbele chocoladecake met ganache

‘Good food based on your mood’, dat is de ondertitel van De keuken van Sou, het eerste boek van foodblogger Soumia Aattaoui. Deze chocoladecake vraagt een beetje knutselwerk, maar het resultaat loont de moeite. Comfort food én showstopper in een.

Voor 6 personen

3 eieren

440 g kristalsuiker

300 ml karnemelk

285 g bloem

180 ml koffie

160 ml zonnebloemolie

90 g cacaopoeder

1 zakje bakpoeder (15 g)

1 zakje vanillesuiker (8 g)

1 el plantaardige of roomboter

1 tl zout

voor de ganache

450 g pure chocolade (55%)

350 g boter

200 ml slagroom

Snufje zout

Bereiding

Voor de cake

1. Verwarm de oven voor op 175 °C . Vet 3 ronde bakvormen van ca. 20 centimeter in met boter en strooi er wat cacaopoeder overheen, zodat de cakes niet in de vorm blijven kleven.

2. Doe de bloem, het zout, het bakpoeder, het cacaopoeder, de kristal- en de vanillesuiker in een ruime kom. Meng met een garde.

3. Doe de koffie, de karnemelk, de eieren en de zonnebloemolie in een andere kom. Meng met een garde. Je zal de karnemelk helemaal niet proeven in de cake.

4. Voeg de inhoud van de kommen samen. Meng tot een mooi en glad beslag.

5. Verdeel het beslag over de 3 bakvormen. Weeg het beslag eventueel af om zeker te zijn dat het gelijk verdeeld is.

6. Bak de cakes tegelijk in de voorverwarmde oven gedurende 30 minuten. Laat de cakes 10 minuten afkoelen in de bakvorm. Haal de cakes er daarna voorzichtig uit en laat ze volledig afkoelen.

Voor de ganache

1. Verwarm alle ingrediënten voor de chocoladeganache in een steelpan op een laag vuur. Laat al roerend smelten.

2. Giet de ganache in een kom en laat 1 uur afkoelen op kamertemperatuur. Je zal merken dat hij veel dikker wordt. Is dat niet het geval? Laat dan nog wat langer afkoelen, niet elke kamertemperatuur is dezelfde.

Afwerking

1. Plaats 1 cake op een taartplateau en besmeer de bovenkant met een laagje chocoladeganache.

2. Plaats de tweede cake erbovenop en besmeer de bovenkant weer met de ganache.

3. Plaats de derde cake op de tweede en besmeer de bovenkant en zijkanten van de gehele cake met de ganache.

Wil je hetzelfde effect verkrijgen als op de foto? Zet de cake op een draaibare plateau, draai er langzaam aan terwijl je met een brede spatel spiralen maakt in de ganache. Heb je geen draaiplateau? Maak dan andere figuren in de ganache met een spatel. Maak je eigen kunstwerkje!

Foto: Roos Mestdagh

Recept: Soumia Aattaoui