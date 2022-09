Benzineprijs daalt onder 1,7 euro, waardoor accijnzen opnieuw kunnen stijgen

De benzineprijs daalt onder 1,7 euro. Daardoor treedt het cliquetsysteem in werking, wat maakt dat de accijnzen opnieuw kunnen stijgen.

Dit voorjaar verlaagde de federale regering de accijnzen op benzine en diesel met 17,5 cent per liter om de fors gestegen prijzen draaglijk te houden voor de autobestuurder. Toen was ook afgesproken dat de accijnzen zouden hernemen wanneer de maximumprijs opnieuw onder 1,7 euro zakt. Dat is intussen het geval. De prijs van benzine 95 (E10) zakt zaterdag onder die grens, naar 1,6910 euro. In de nieuwe maximumprijs is het hernemen van de accijns al verwerkt.

De maatregel geldt alleen voor benzine. De accijnzen op diesel blijven onveranderd. ‘Er is een verschil van meer dan 30 cent tussen benzine en diesel. Logisch dus dat de korting die de regering geeft, voor beide producten niet langer even groot moet zijn’, klinkt het op het kabinet-Financiën.

De verlaging van de accijnzen kost de overheid 2 miljoen euro per dag voor diesel en 1,26 miljoen voor benzine. Een verlichting van die factuur is welgekomen, gelet op de benarde toestand van de federale begroting.