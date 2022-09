‘Dit is een boek voor vleeseters, mensen zoals mijn vader’, zei Jamie Oliver over zijn laatste kookboek, Veg. Maar vinden vleeseters gerechten met alleen groenten en plantaardige producten inderdaad ook ‘opwindend’? Deze vegetarische moussaka doet de test.

Voor 4 tot 6 personen

- 40 g gedroogd eekhoorntjesbrood

- 2 uien

- 8 tenen knoflook

- olijfolie

- ½ kaneelstokje

- 1 bos verse oregano (30g)

- 2 el rodewijnazijn

- 2 grote aubergines (400g elk)

- 1 kg aardappels

- 2 blikken (400 g elk) gepelde tomaten van goede kwaliteit

- 200 g feta

- 2 grote eieren

- 500 ml halfvolle melk

- 1 hele bol nootmuskaat om te raspen

Bereiding

1. Doe het eekhoorntjesbrood met 500 ml kokend water in een kom. Pel en snijd de uien en knoflook in dunne ringen en plakjes.

2. Schenk 2 eetlepels olie in een grote, zware braadpan op matig-laag vuur, bak het kaneelstokje 1 minuut en doe de ui en knoflook erbij. Pluk de oreganoblaadjes in de pan, doe de azijn erbij, leg een deksel op de pan en laat 20 minuten koken onder af en toe roeren, tot alles zacht en licht goudbruin is. Snijd de aubergines intussen in de lengte in 1 cm dikke plakken en bak ze in porties in een grillpan.

3. Boen de aardappels schoon, snijd ze in 1 cm dikke plakjes en doe ze met het water van het eekhoorntjesbrood in de braadpan.

4. Knijp de gepelde tomaten erbij, giet er 1 blikje water bij, en laat 30 minuten op matig vuur pruttelen, terwijl je regelmatig blijft roeren. Verwarm de oven intussen voor tot 200 °C/gasovenstand 6.

5. Doe de paddenstoelen met de helft van de feta, de eieren en de melk in een blender, rasp er de helft van de nootmuskaat bij en maal er een gladde saus van.

6. Maak de tomatensaus perfect op smaak af met zeezout en zwarte peper en schep de helft in een ovenschaal van 25 x 35 cm. Dek de laag saus af met de helft van de plakjes aubergine, sprenkel er 4 eetlepels van de romige saus over, leg er de resterende plakjes aubergine op en giet er de rest van de saus over.

7. Verkruimel er de rest van de feta over en zet de schaal 40 minuten in de oven, of tot er een goudbruin, pruttelend korstje op zit.

Tip

- Heerlijk met een simpele, met citroen aangemaakte groene salade.

- Soms gebruik ik in plaats van feta, geraspte halloumi. Gegrilde linten courgette gecombineerd met aubergine zijn ook erg lekker.

Foto: David Loftus