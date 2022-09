Geen WNBA-finale voor Emma Meesseman en Julie Allemand

Geen WNBA finale voor Emma Meesseman, Julie Allemand en assistent-coach Ann Wauters met Chicago Sky. De uittredende kampioen verloor in de eigen Wintrust Arena de vijfde en beslissende wedstrijd van de halve finale met 63-72 van Connecticut Sun.

De vijfde en beslissende wedstrijd van de halve finale was een rollercoaster van emoties en tussenstanden. In deze do or die was het eerste kwart voor Connecticut Sun: 16-24. Chicago Sky reageerde alert en won het tweede schuifje met dezelfde cijfers zodat er een 40-40 tussenstand halfweg op het scorebord van de Wintrust Arena flikkerde.

Kahleah Copper (22 punten), Emma Meesseman (14 punten, 6 rebounds, 2 assists) en Courtney Vandersloot (12 punten) stuwden Chicago Sky in het derde kwart naar een 58-48 tussenstand. De ploeg uit de Windy City, de uittredende kampioen, leek de beslissing te hebben geforceerd. Chicago Sky kon evenwel niet doordrukken. Connecticut Sun rook bloed en forceerde een remonte.

De met double-doubles uitpakkende duo Alyssa Thomas (12 punten, 10 rebounds, 8 assists) en Jonquel Jones (15 punten, 10 rebounds) waren de bezielsters van de winst van een Connecticut Sun die met een sterke finisch uitpakte. Chicago Sky scoorde slechts vijf punten in het slotkwart. Connecticut Sun won uiteindelijk met 63-72 en plaatste zich dus met een 2-3 in deze best of five voor de finale. Die begint zondag en versus Las Vegas Aces. Julie Allemand stond zeven minuten op het parket maar speelde zich niet in de statistieken.

Chicago Sky zal zich dus niet opvolgen als kampioen. Het is twintig jaar geleden (Los Angeles Sparks) dat er in de WNBA nog eens een back-to-back kampioen was.

Goed nieuws voor de Belgian Cats

De uitschakeling van Chicago Sky is wel goed nieuws voor de Belgian Cats. De Cats vertrekken vandaag naar Australië waar op 22 september het WK in Sydney aanvat. Indien Chicago de finale had bereikt hadden Emma Meesseman en Julie Allemand niets van de voorbereiding kunnen meemaken. Het duo Meesseman/Allemand kan door de uitschakeling van Chicago Sky na enkele dagen rust in Sydney bij de Cats aanpikken. Zij zullen vanuit Amerika naar Australië doorreizen.