Komende tien dagen geen sport in Engeland na overlijden van de Queen?

In het Verenigd Koninkrijk zijn tien dagen van nationale rouw afgekondigd na het overlijden van de koningin. In die periode zullen mogelijk ook geen sportwedstrijden afgewerkt worden. De Premier League komt vrijdagochtend samen om te overleggen over de speelkalender.

Voorlopig is er nog geen officieel algemeen nieuws wat sportevenementen betreft in het Verenigd Koninkrijk, maar in de Britse pers wordt al luidop gesuggereerd dat die omwille van de tien dagen nationale rouw allemaal uitgesteld zullen worden. De organisatie van de Tour of Britain kondigde donderdagavond al aan dat de zesde etappe van vrijdag afgelast wordt en ook de etappes in het weekend zijn geschrapt. Ook de cricketwedstrijden die vrijdag zouden plaatsvinden, zijn afgelast.

In de Championship (de Engelse tweede klasse voetbal), de League One en de League Two zijn alle vrijdagwedstrijden eveneens uitgesteld. Ook de wedstrijden in de Scottish Championship, de Schotse tweede klasse voetbal, worden vrijdag afgelast. ‘Een beslissing over de rest van de geplande wedstrijden van dit weekend zal worden genomen na een herziening van de officiële rouwrichtlijnen en na verder overleg vrijdagochtend’, klinkt het in een statement.’

Het Engelse voetbal kan eventueel nog wel doorgaan dit weekend aangezien de Premier League en de Engelse Football League vrijdagochtend bijeenkomen om een definitief standpunt in te nemen. Volgens de Britse pers zijn de meningen verdeeld over uitstel van wedstrijden.

De Britse voetbalploegen die donderdagavond in actie kwamen in de Europa League en Conference League, brachten al een eerbetoon aan de overleden koningin. Voordat FC Zürich en Arsenal hun tweede helft aftrapten, werd een minuut stilte gehouden. Manchester United, West Ham United en het Schotse Heart of Midlothian deden hetzelfde voor de aftrap van hun wedstrijden. Fans van West Ham zorgden ook voor een beklijvend moment door het nationale volkslied ‘God Save The Queen’ te zingen.

In Engeland werd donderdag het golftoernooi BMW PGA Championship, onderdeel van de DP World Tour, direct stilgelegd nadat bekend was geworden dat de Queen overleden was. De baan en het clubgebouw werden gesloten. Onder andere de Belgische golfers Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts doen mee aan het toernooi op de Wentworth Club in Surrey. Ook vrijdag zal de competitie nog niet hervatten.

Bij de US Open (tennis) in New York was er een minuut stilte voor het begin van de eerste halvefinalewedstrijd tussen Ons Jabeur en Caroline Garcia.