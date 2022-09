Wisselvallig weer met soms intense buien

Het wordt opnieuw wisselvallig met buien. De buien kunnen soms vrij intens zijn en vergezeld gaan van onweer, waarschuwt het KMI. Tussendoor verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 graden in de Ardennen en tot 19 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Vrijdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met buien, eventueel nog met een lokale donderslag. In de loop van de nacht wordt er op meerdere plaatsen lage bewolking gevormd. De minima liggen tussen 11 en 14 graden. De wind wordt matig uit zuidwestelijke richtingen.

Zaterdag wisselen zwaarbewolkte momenten af met enkele opklaringen. In de loop van de namiddag worden de opklaringen wat talrijker. Er vallen buien, lokaal nog met een donderslag. De maxima liggen tussen 15 of 16 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 21 graden in Laag-België. Er staat een matige westen- tot zuidwestenwind die draait naar het westen tot noordwesten.

Zondag hangt er eerst veel lage bewolking of eventueel mist. Nadien ontstaan er opklaringen en is er kans op enkele lichte buitjes. In de namiddag is het overal droog met geleidelijk bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke of noordoostelijke richtingen. Aan zee wordt de wind matig.

Maandag blijft het droog en zelfs vrij zonnig met voornamelijk hoge wolkenvelden. Een zwakke tot matige zuidoosten- tot oostenwind voert warmere lucht aan. We halen maxima tussen 20 en 24 graden.