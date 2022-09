Ons Jabeur in finale US Open tennis tegen Iga Swiatek

Iga Swiatek, het nummer 1 van de wereld, heeft zich in New York geplaatst voor de finale van de US Open. De 21-jarige Poolse versloeg de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-6) in 2 uur en 11 minuten met 3-6, 6-1 en 6-4.

Zaterdag gaat Swiatek het hardcourt van Flushing Meadows op voor een finale tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-5). Die maakte eerder donderdag korte metten met de Française Caroline Garcia (WTA-17): 6-1 en 6-3 in 1 uur en 6 minuten.

Het wordt de derde grandslamfinale voor Swiatek. In 2020 en dit jaar bracht ze Roland-Garros op haar palmares. Behalve die gravelgrandslam won ze dit seizoen ook al de WTA-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome. Tot nu won ze negen van de tien WTA-finales die ze speelde. Alleen in haar allereerste finale, in 2019 in Lugano, moest ze het onderspit delven.

De 28-jarige Jabeur speelde negen finales en won er drie van. Dit jaar was ze al de beste in Madrid en Berlijn. Ze is de eerste Afrikaanse in de finale van het US Open. Twee maanden terug werd ze in Wimbledon al de eerste Afrikaanse in de finale van een Grand Slam. Daar moest ze de titel aan de Kazachse Elena Rybakina (WTA-25) laten.

In de onderlinge confrontaties tussen Swiatek en Jabeur staat het 2-2 gelijk. Dit jaar stonden de twee al in Rome tegenover elkaar. In de finale van dat graveltoernooi won Swiatek met tweemaal 6-2.