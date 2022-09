Coronacijfers blijven stabiel

De coronacijfers blijven redelijk stabiel. Dat blijkt vrijdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het reproductiegetal is wel licht gestegen, en ligt nu weer boven de 1.

De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 60,4 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent op weekbasis. Daardoor liggen er momenteel nog 769 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 5 procent op weekbasis. Het aantal coronapatiënten dat intensieve verzorging nodig heeft, daalde op weekbasis met 5 procent tot 56.

Tussen 30 augustus en 5 september testten dagelijks gemiddeld 1.489 mensen positief op het coronavirus. Dat is 2 procent minder dan de zeven dagen daarvoor. In dezelfde periode bezweken 6,1 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat is stijging met 10 procent.

De positiviteitsgraad daalde licht tot 20,0 procent. Het reproductiegetal steeg daarentegen met 13 procent tot 1,01. Als die Rt-waarde hoger is dan 1 wint de epidemie aan kracht.