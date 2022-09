Queen Elizabeth is niet meer, God save the King

Queen Elizabeth II is overleden. De Britse koningin zat liefst zeventig jaar op de troon, en daarmee was ze de langst zittende monarch ooit. De stempel die ze op de wereldgeschiedenis en die van haar land drukte is groot. Maar nu? Wat mogen de Britten verwachten van haar opvolger Charles III?

VOLG DS VANDAAG OP:





VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dominique Minten| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Sophie Faict| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.